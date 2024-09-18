На что будет тратить средства Россия

В 2024 году Россия запланировала потратить на оборону 10,8 триллиона рублей, что на 60% больше, чем в 2023 году, сообщают российские СМИ.

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Кроме усиления обороноспособности, к ключевым направлениям расходов также включат "интеграцию" оккупированных территорий Украины, "социальную поддержку населения и развитие технологий в российской экономике".

Интересно! Согласно принятому в прошлом году закону о бюджете, оборонные расходы России планировали уменьшить с 2025 года: сначала до 8,5 триллиона рублей, а в 2026 году – до 7,4 триллиона рублей.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год. Он подчеркнул, что основным приоритетом этого бюджета является оборона и безопасность.

Заметьте! По его словам, все внутренние ресурсы снова будут направлены на эти цели, а расходы на оборону вырастут до не менее 2,22 триллиона гривен. Кроме того, будут выделены дополнительные средства на украинское оружие, технику и дроны.