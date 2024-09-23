Тигран Кеосаян, муж главной российской пропагандистки, не знает как, согласно кремлевским методичкам, правильно называть то, что Россия делает на территории Украины. Он путается то ли война, или "специальная операция", пишет 24 Канал.

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Двусмысленные заявления

Мужчину Симоньян так "интересует" война, что он даже не знает точно сколько времени длится полномасштабное вторжение России в Украину. Однако он убежден, что все идет по плану.

План действительно хороший, а подтверждает это то, что в Украине понимают, что есть необходимость втянуть в войну НАТО, потому что по-другому нет шансов на победу,

– сказал он.

Соловьев почувствовав конкуренцию, ведь только он может так открыто и нагло врать, начал ставить Кеосаяна на место.

Он заявил, что Россия однозначно не имела плана, чтобы на ее территорию зашли чужие войска. Вроде бы только благодаря "героизму" российских войск удалось остановить продвижение Сил обороны к Курской АЭС.

Призвал прекратить ядерный шантаж

Муж Симоньян иронично раскритиковал угрозы Владимира Путина относительно применения ядерного оружия. Соловьев не смог простить такой наглости и сказал, что такие заявления кремлевского диктатора соответствуют государственной доктрине.

Но по этой доктрине мы уже давно должны были ударить (ядерным оружием – 24 Канал),

– ляпнул Кеосаян.

После этой фразы все замолчали, боясь сказать что-то лишнее, ведь в России ни публично, ни частным образом нельзя сомневаться в действиях или высказываниях Владимира Путина.