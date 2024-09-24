В прямом эфире пропагандист заявил, что для улучшения обороноспособности России и для более эффективной борьбы с коррупцией можно даже допустить "отставку верховного".

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Соловьев об отставке Путина

"Не имеет значения, какого цвета кошка – важно, чтобы она ловила мышей, поэтому давайте переходить конкретно на решение. Если для этого нужна отставка верховного, ну, то...", – сказал Соловьев и запнулся. Тем временем присутствующие в зале издали театральные звуки удивления.

Заявление Соловьева: смотрите видео

После этого пропагандист добавил, что он не уполномочен принимать такие решения.

Напомним, недавно в студию Владимира Соловьева пришел муж скандально известной российской пропагандистки Маргариты Симоньян. Он заявил, что так называемая "спецаперация" идет по плану.

В то же время он раскритиковал угрозы Владимира Путина по применению ядерного оружия. Соловьев не смог простить такой наглости и сказал, что такие заявления кремлевского диктатора соответствуют государственной доктрине. "Но по этой доктрине мы уже давно должны были ударить", – ляпнул Кеосаян, после чего все в студии замолчали, боясь сказать что-то лишнее.