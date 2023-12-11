Деятельность партизан распространяется не только на оккупированные территории, но и на Россию. Украина использует все доступные методы сбора информации.
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Агенты в российской армии
Партизанское движение "Атеш" сообщило, что их агент записался в российскую армию. Он будет осуществлять разведывательные действия в пользу ВСУ. Речь идет об одной из воинских частей ПВО, расположенной в Москве.
Сбор разведывательной информации об установлении ПВО и их местонахождении поможет Силам обороны Украины результативнее наносить удары по военным объектам и приблизит падение путинского режима.
– заявили в "Атеше".
Движение сопротивления проникло внутрь московского военкомата / движение "Атеш"
Также там призвали россиян присоединяться к партизанскому движению для борьбы с диктатором.
Партизан мобилизовался в России для разведки данных: смотрите видео
Деятельность движения сопротивления
- На днях партизаны также проникли и в Тульский военкомат, откуда будут передавать полученные данные и проводить более радикальные мероприятия Через руки сотрудников проходит много документации, которая будет точно полезна в Вооруженных Силах Украины.
- Агенты "Атеш" провели разведку воинских частей оккупантов в аннексированном Крыму. В Бахчисарае, например, расположены большие складские помещения, в которых проходят загрузки армейских КамАЗов. Собранную информацию используют для проведения диверсий.
- Также агенты движения сопротивления обнаружили, что у Джанкое россияне начали доставлять живую силу новым маршрутом. Военные прибывают на вокзал автотранспортом и поездами – аэродром перестали использовать.