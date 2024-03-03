Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица". Илья Евлаш сказал, где именно враг пытается развивать наступление, передает 24 Канал.

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"Выбрана следующая точка"

Оккупационное войско в течение последней недели изменило фокус атак на Лиманско-Купянском направлении. Бойцам Путина не удалось прорвать нашу оборону у Синьковки, и теперь они пробуют это делать южнее.

Враг не имеет (у Синьковки – 24 Канал) успехов уже достаточно долгое время. Такое мы видели и раньше вблизи Новоегоровки, например. Этот населенный пункт был на слуху в начале осени 2023 года. Поняв, что они не могут развить наступление, пытаются перебросить силы. Выбрана следующая точка: в течение последней недели они атакуют в районе Тернов и Ямполовки,

– рассказал Евлаш.

Спикер добавил, что оккупанты перебрасывают к Тернам резервы. Агрессор активизировал авиационные удары с использованием вертолетов Ка-52.

Где расположено село Терны: смотрите на карте

Тем временем возле Синьковки россияне начали окапываться и перегруппировываться. На Бахмутском направлении основные усилия врага прикованы к Часовому Яру.

Обратите внимание! Утром 3 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Лиманском направлении Силы обороны отбили 8 атак врага в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.