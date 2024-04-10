Зокрема в Білорусько-Російському університеті в Могильові відкриється військова кафедра. Загалом в Білорусі є близько 16 таких військових департаментів, які на базі звичайних університетів готують кадри для силового блоку режиму Лукашенка.

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Варто зазначити, що інтерес, викликаний відкриттям військової кафедри на базі Білорусько-Російського університету, не є безпідставним. Як стало відомо 24 Каналу з власних джерел, навчання в цьому закладі інтегровано з російською системою освіти. Фактично це означає, що і міністерство оборони Росії, і інші ворожі спецслужби матимуть доступ до інформації про студентів.

Ліцензія Білорусько-Російського університету / Фото джерел 24 Каналу

Спецслужби вербують нові кадри

Ймовірно, одним із головних завдань цього структурного підрозділу університету буде вербування молодих кадрів для російської розвідки. Громадяни Білорусі все ще можуть подорожувати світом і таким чином проводити диверсійні операції під легендуванням російської розвідки. Як висновок, Росія буде причетною до таких операцій тільки через третіх осіб, а сліди приводитимуть в Білорусь.

Реєстрова виписка щодо Білорусько-Російського університету / Скриншоти джерел 24 Каналу

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