В частности в Белорусско-Российском университете в Могилеве откроется военная кафедра. Всего в Беларуси есть около 16 таких военных департаментов, которые на базе обычных университетов готовят кадры для силового блока режима Лукашенко.
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Стоит отметить, что интерес, вызванный открытием военной кафедры на базе Белорусско-Российского университета, не является безосновательным. Как стало известно 24 Каналу из собственных источников, обучение в этом заведении интегрировано с российской системой образования. Фактически это означает, что и министерство обороны России, и другие вражеские спецслужбы будут иметь доступ к информации о студентах.
Лицензия Белорусско-Российского университета / Фото источников 24 Канала
Спецслужбы вербуют новые кадры
Вероятно, одной из главных задач этого структурного подразделения университета будет вербовка молодых кадров для российской разведки. Граждане Беларуси все еще могут путешествовать по миру и таким образом проводить диверсионные операции под легендированием российской разведки. Как вывод, Россия будет причастна к таким операциям только через третьих лиц, а следы будут приводить в Беларусь.
Реестровая выписка по Белорусско-Российскому университету / Скриншоты источников 24 Канала
Участие Беларуси в войне: последние новости
- Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне. В то же время он уверяет, что Беларусь якобы не хочет воевать. По словам Лукашенко, в стране проводится подготовка военных подразделений, поставляется вооружение и техника для повышения оборонной готовности. Лукашенко подчеркнул, что критика со стороны "недружественных стран" свидетельствует о правильности проводимых мероприятий.
- В Евросоюзе отреагировали на подготовку Беларуси к войне. Там отметили, что укрепляют евроблок, чтобы быть готовыми противостоять угрозам, которые исходят от Лукашенко и Путина. Также добавили, что ЕС не признает Лукашенко президентом Беларуси, поскольку он сфальсифицировал выборы.
- Белорусы, которые в составе Вооруженных Сил Украины вооют против российских оккупантов, 25 марта объявили мобилизацию. Один из самых авторитетных бойцов полка "Дзядзька" сообщил об объявлении национальной мобилизационной кампании.