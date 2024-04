Ведь Лукашенко и Путин – военные преступники, связаны кровью, хотя сам Лукашенко и точит зуб на Путина. Об этом, как Иран загнал Путина в тупик и в чем заключается успех атак на российские НПЗ – читайте в разговоре 24 Канала с офицером ВСУ и политологом Тарасом Березовцом.

Лукашенко точит зуб на Путина

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь якобы готовится к войне. По его словам, в стране проводится подготовка военных подразделений, поставляется вооружение и техника для повышения оборонной готовности. К чему готовится Лукашенко и откуда он берет эту технику, из России?

Владимир Путин в этой связке – фюрер, а по аналогии "Гитлер – Муссолини", в этом случае Лукашенко – "картофельный дуче". Именно на такую второстепенную роль он в свое время согласился, унизительную для него.

В свое время диктатор Беларуси рассчитывал стать лидером объединенного государства России и Республики Беларусь. Во времена Ельцина было создано это государство и предполагалось избрание президента объединенного государства. Этого так и не произошло. А он (Лукашенко – 24 Канал) активно на это рассчитывал. Это, в конце концов, было для него главным стимулом вступать в союз с Россией.

А когда уже пришел на тот момент значительно моложе Ельцина Путин, то эти надежды были окончательно похоронены, но не амбиции Лукашенко. Бесспорно, он все это помнит, как человек очень злопамятный и мстительный. Я не сомневаюсь, что Лукашенко точит на Путина свой "черенок от лопаты", или рессору от трактора "Беларусь". И в нужный момент, когда Путин ослабнет, он обязательно этим воспользуется.

Пока диктатор Беларуси, несмотря на свою риторику, пытается все же придерживаться принципа "много говоришь, мало делаешь". Мы видим, что с территории Беларуси полностью прекратились атаки, ракетные обстрелы, атаки российской авиации. Последний раз был зафиксирован обстрел еще в далеком октябре 2022 года. С того времени – полная тишина.

Вполне очевидно, можно предположить, что Лукашенко предупредили. При чем предупредили очень четко, конкретно, в максимальных сроках, как он это понимает. И поэтому с территории Беларуси сегодня ни наступление, ни обстрелы Украины не представляются возможными.

Возможно ли это в будущем? Да, мы не можем этого исключать, потому что все равно это сообщник Путина, военный преступник. Беларусь предоставила свою территорию для военной агрессии против Украины и поэтому Лукашенко будет отвечать вместе с Путиным в международном уголовном суде, если он, конечно, до него доживет.

Поэтому сегодня он много рассказывает. Он, бесспорно, говорит о мнимой в его фантазиях "угрозе" для Беларуси, которую представляет Украина, страны НАТО. Обещает усилить обороноспособность, обещает увеличить присутствие на границах с Республикой Литва, Республикой Польша, но пока ничего из этого не фиксируется.



Александр Лукашенко / Getty Images

Единственным последним заметным движением Лукашенко было принятие на своей территории опального, тогда еще живого главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина; предоставление им возможности после его смерти вывезти часть этих подразделений, но надолго они там не задерживались. То есть какая-то часть этих наемников там осталась, была занята подготовкой белорусского спецназа, но в основном все они были выведены в полевые лагеря ЧВК "Вагнера" на Ближнем Востоке и в Африке.

Что будет дальше – спрогнозировать трудно, потому что Лукашенко – военный преступник, связан кровью в прямом смысле с Путиным. Он, бесспорно, не сможет сопротивляться планам, если Путин снова решит разместить свои войска или начать наносить удары с территории Республики Беларусь по Украине.

Пока что такого мы не наблюдаем. Так же как мы не наблюдаем концентрацию российских войск на территории Беларуси. Но все может измениться, потому что это два военных преступника, абсолютно аморальные, циничные чу**вища, и поэтому они способны на любой шаг, в том числе и совершенно неожиданный.

Путин продолжит теракты в России и за пределами

Путин также вышел с новым заявлением на расширенном заседании коллегии мвс и намекнул на возможные теракты против организаторов атаки на "Крокус Сити". Якобы "те, кто применяют оружие против России, должны понимать, что оно острое с обеих сторон". Что имеет в виду, он действительно готов устроить какие-то подобные теракты? Или, возможно, для него массированные ракетные обстрелы Украины являются терактами, или может быть что-то более масштабное и другого плана?

Для уточнения и корректности – ракетные обстрелы не являются терактом, это – военное преступление. К счастью, террористических актов на украинской земле Россия пока не совершала. Я говорю "пока", потому что такая опасность была и она остается, потому что террор – привычное оружие для диктатуры Путина и для диктатуры Лукашенко.

Путин совершенно не колеблясь убивал своих собственных граждан. Как это было во время Первой, Второй чеченской войны. Он взрывал их на Каширском шоссе, взрывал их в Буйнакске. Он способствовал тому, чтобы гражданские россияне погибли во время штурма "Норд-Оста".

И вот недавний теракт в "Крокус Сити", где российские силовики пальцем не пошевелили, чтобы защитить жизни посетителей этого торгового центра и приехали аж через час с хвостиком после того, как террористы начали стрелять в "Крокус Сити".

Так что это означает только то, что они не остановятся перед массовыми актами террора и настоящими терактами, как на собственной территории, так и на чужой.

Мы можем вспомнить многочисленные политические убийства, к которым прибегал кремлевский режим. Многочисленные акты террора, которые они совершили, попытка убийства Сергея Скрипаля, убийство Александра Литвиненко, убийство бывшего российского министра Михаила Лесина в Вашингтоне, которого убили под носом американских спецслужб.

И, возможно, причастность, гипотетически, к ряду террористических актов на территории других стран. В частности, Ближнего Востока. Она пока не доказана, но вполне возможно, что эти аргументы и эти факты будут найдены позже.

Вчера The New York Times написало об убийстве пилота Максима Кузьминова, который перегнал Ми-8 в Украину. Они говорят, что Россия намеренно оставила там свой след, чтобы так показывать, что все, кто предаст Россию, или будет что-то совершать против нее, видели, что их могут достать. Действительно ли это было таким показательным убийством? И о "гаванском синдроме" также вчера написали СМИ. Как думаете, может ли Россия продолжить работу именно в этом направлении?

Пока что расследование продолжается. Надо разобраться окончательно и подтвердить те или иные факты.

О так называемом "гаванском синдроме" действительно вчера написали. Он вполне вероятен, если подтвердится факт того, что российские спецслужбы действительно использовали новейшее оборудование для того, чтобы вредить здоровью и выводить из строя американских дипломатов и сотрудников американских спецслужб.

Это непременно приведет к акциям возмездия против российских шпионов. Американцы и британцы прежде всего не относятся к тем спецслужбам, которые исповедуют христианские морали. Они всегда платят по принципу "око за око, зуб за зуб" и поэтому месть непременно будет.

Гаванский синдром Это неофициальная болезнь, которая характеризуется различными неврологическими симптомами, такими как головокружение, тошнота, головная боль и проблемы со слухом и координацией.



Впервые эти симптомы зафиксировали в 2016 году у сотрудников американского и канадского посольств в Гаване (Куба) и членов их семей.



Хотя было предположение о возможном использовании "тайного оружия", американские спецслужбы после исследований не подтвердили эту гипотезу.

Что касается убийства Кузьминова, наиболее вероятная версия сегодня действительно – месть российских спецслужб, и она рассматривается как приоритетная. Скорее всего, так и есть, но окончательные выводы можем сделать только тогда, когда будут итоги соответствующего расследования.

Относительно почерка убийства пилота Кузьминова – это характерный почерк советских и российских спецслужб. Демонстративное убийство для того, чтобы не осталось сомнений, кто его выполнил, кто его совершил. Именно так негуманно в свое время был отравлен бывший российский шпион Литвиненко, которого в России считали предателем. Его наказали. Так же пыталась отравить "Новичком" Скрипаля и его дочь.

Одним словом – именно так они и работают. Поэтому причастность российских спецслужб к покушению и убийству этого Кузьминова почти не подлежит сомнениям. Еще раз повторю, когда будут официальные результаты расследования, тогда мы можем говорить об этом, как уже свершившийся факт.



Кузьминова нашли мертвым в Испании / Скриншот из видео

Чем для Кремля обернется теракт в "Крокусе"

Вернусь к тракту в "Крокус Сити Холл". РосСМИ пишут, что задержанный после теракта чеченец умер в отделе полиции в Москве. Согласно заявлению его родственников, через несколько часов после ареста он умер в результате пыток. Ему якобы сломали ребра, позвоночник, на его теле обнаружены следы удушья и гематомы. Некоторые СМИ утверждают, что силовики пытались инсценировать самоубийство. Как думаете, такие случаи будут иметь какие-то последствия? В частности, среди мигрантов и чеченского народа.

Если все эти факты подтвердятся, а пока выглядит именно так, что этот задержанный умер в результате пыток, которым он был подвергнут представителями российских силовых структур, это непременно будет иметь несколько последствий.

С одной стороны, это вызывает отток мигрантов, что уже наблюдается. Часть трудовых мигрантов – граждан Центральной Азии, а также закавказских республик России, будут покидать сегодня российские города и пытаться возвращаться на место своего постоянного проживания. Прежде всего из-за угрозы быть схваченными по сфальсифицированным обвинениям в совершении каких-то террористических актов, убийств, чего угодно.

Не забываем и волну ксенофобии, которую сегодня официально подогревает Кремль. По сути поощряя своих граждан нападать, убивать, калечить представителей некоренных народов или как их еще называют – так называемых малых народов. Поэтому значительная часть мирных работников, которые не имеют никакого отношения к каким-то радикальным движениям банально будут выезжать, чтобы не стать жертвами следующих пыток российских спецслужб.

Второе последствие – это радикализация части представителей этих стран. Особенно тех, кто может быть родственниками, близкими жертв этого. Это характерные последствия, которые мы наблюдали, в частности как люди становились членами различных радикальных исламистских группировок.

Например, в тот же ИГИЛ, ХАМАС или Талибан очень часто приходили родственники замученных, убитых жертв так же мирных граждан или людей, которые тоже были причастны к определенным радикальным исламистским движениям, но сами никакого отношения не имели. Много примеров, когда люди, которые даже не представляли себя шахидами, присоединялись к этим террористическим ячейкам, потому что кого-то из их близких просто убили или замучили израильские, американские, британские, иранские или другие спецслужбы.

Это второе последствие – будет увеличиваться количество этих радикализированных элементов. И это, по сути, вызовет непременную волну новых терактов со стороны ИГИЛ. Прежде всего афганской ячейки ИГИЛ-Хорасан, которая имеет разветвленную сеть на территории бывших республик СССР. В частности, они имеют очень большое представительство в Таджикистане и Узбекистане. Они будут радикализироваться, и граждане именно этих стран еще больше приобщаются к террористической деятельности.

Еще одно последствие, надо сказать, что это вызовет так же ухудшение отношений России с несколькими исламскими государствами. Исламский мир – очень сложный, существует несколько течений, это не только об основных – шиитах и суннитах, а много других разветвлений. Они очень чутко будут реагировать на это.

Таким образом, это непременно вызовет ухудшение отношений России со странами арабского мира, в частности с такими странами как Израиль. Потому что заигрывание России с откровенными террористами, в частности с Талибаном, иранскими аятоллами, непременно приводит к ухудшению отношений со светскими режимами в Израиле и странах Запада.

Иран загнал Путина в тупик

Путина снова подставили. Reuters пишет, что Иран предупреждал Россию об угрозе теракта на ее территории до стрельбы в "Крокус Сити Холл". Как думаете, почему здесь они не смогли найти какую-то общую позицию или не предупредили Иран, чтобы они не выходили с такими заявлениями? Потому что действительно получается, что подстава не только от Лукашенко, но и от союзников из Ирана.

Здесь большой вопрос, почему россияне не отреагировали на предупреждение своего ключевого союзника на Ближнем Востоке – Ирана. Ведь "САБАК" – это Служба безопасности и информации Исламского государства, в свое время после теракта, который был совершен 3 января в одном из иранских городов задержала 35 причастных или подозреваемых в совершении этого теракта. Тогда погибло более 100 посетителей похорон в результате двух взрывов.

Мы понимаем, как работают иранские спецслужбы, как "САБАК" проводит допросы. Они их, очевидно, пытали. Под этими пытками они признались и выдали информацию о том, что ячейка ИГИЛ-Хорасан готовит теракт на территории России.

Эта информация была достаточно размытой, то есть не было точных данных об исполнителях, о месте теракта. Но информация была достаточно точная относительно того, что этот теракт планируется, планируется в массовом месте и должен состояться в ближайшее время.

Сейчас, после того, когда стало известно о том, что спецслужбы Ирана сообщили фсб о подготовке этого теракта, путинская версия полностью рассыпалась. Рассыпалась, потому что раньше он говорил о шантаже и давлении со стороны Запада, который, якобы "напридумывал" каких-то версий о терактах. Кстати, он об этом говорил за два дня до теракта в "Крокусе", а сейчас оказывается, что он проигнорировал предупреждения даже от своих верных ближневосточных союзников.

Поэтому эта версия об "украинском следе" полностью рассыпалась, полностью разрушена, что в принципе и должно было произойти. А Путин в очередной раз сел в лужу. Причем то, что в эту версию не верило ближайшее окружение Путина, так же стало известно почти сразу. Об этом написали российские оппозиционные издания.

И они имели для этого резон, потому что это означает, что они имели полный спектр информации и знали, что все это вылезет наружу, что предупреждения были не только со стороны американцев, но и иранцев. Поэтому притягивать Украину за уши абсолютно бесперспективно, это "натягивание на глобус" вылезет боком. В итоге те, кто в окружении Путина выступали скептически против украинского следа, были правы.

У Путина сейчас хороших ходов не осталось. Да, свое население, этот российский народец, он смог убедить согласно опросам. Большинство россиян поверили в версию якобы "украинского следа". Но дальше развивать ее в международно-правовом поле нет никакого смысла, все уже все поняли. И после признания представителей "САБАК" у Путина на самом деле хорошего выхода из этой ситуации уже просто нет.

Кремль панически ищет союзников

В России хотят исключить Талибан из перечня террористических организаций. Окончательное слово за Владимиром Путиным. А что Талибан вообще может дать России? Могут ли они как-то улучшить свое сотрудничество?

Здесь есть прямая взаимосвязь. Талибы и "Исламское государство" – это смертельные враги. Они враждуют достаточно давно. С точки зрения "Исламского государства", талибы – это предатели, потому что они пошли на сотрудничество с преступными режимами, такими как путинский. Условно говоря, те, кто нарушил негласный "кодекс террористов" и пошел на сотрудничество с государствами, которые ставят своей целью уничтожение подобных "исламских ячеек".

Поэтому эта война обострилась. Официальное признание Россией Талибана прямо связано с тем, что Москва сейчас впопыхах ищет новых союзников, укрепление своих позиций и альянсов в борьбе против ИГИЛ. И вот они решили, что лучшим путем борьбы с ИГИЛ будет более глубокое сотрудничество с Талибаном. Теперь уже юридически закрепленное.

Признать их официально, несмотря на то, что до сих пор в России талибы и их государство считаются террористической организацией. Это официально закреплено в их документах, то есть им придется отменить террористический статус Талибана, официально признать их государство, их правительство, и дальше соответственно требовать их вступления в ООН и другие представительства. По крайней мере так выглядит.

К чему это может привести? Это размывание на самом деле очень тонких границ между признанием freedom fighters and terrorists (борцы за свободу и террористы – 24 Канал). Мы помним, что "one man terrorist is another man freedom fighter" – то есть тот, кто для одного является террористом, для другого он – борец за свободу. Это тонкая грань, она очень опасна. Потому что сегодня можно признать режим талибов террористическим, а завтра кто-то пойдет на признание легитимного статуса "Исламского государства".

Кстати, этот процесс начался. Видим информацию, что, например, правительство Испании сейчас склоняется к тому, чтобы признать Палестину. Если такое действительно произойдет, это означает, что "лед растаял" и дальше может начаться необратимый процесс. Напомню, что Палестинское государство и те организации, которые к нему причастны, например ХАМАС, многие государства считают также террористическими. Вот пример последствий в международных отношениях. Я их не оцениваю. Просто говорю, что это опасность, которая будет иметь очень "далекоидущие" последствия.



Талибы / Getty Images

Почему российские КАБы падают на жителей Белгородской области

Сообщают, что российские летчики сбросили еще две 500-килограммовые авиабомбы с фугасной боеголовкой на Белгородскую область. И, как пишет издание Astra, это уже 16-й случай за последние две недели. Возможно, это не случайный сход боеприпасов, как думаете?

Надо смотреть на ситуацию так, как она есть. У них действительно есть сейчас серьезные проблемы с техническим состоянием авиации и бронетехники. Поэтому то, что таких сходов авиаприпасов становится больше, прямое следствие того, что им нечем заменить нынешний авиапарк. У них нехватка серьезных запчастей к ним и падение профессионализма самих пилотов.

Потому что их лучшие пилоты, о которых писала в свое время мировая пресса, в начале войны были просто уничтожены. Так называемые "путинские соколы", как их называли, более 200 пилотов были убиты. Подготовка пилотов – это очень длительный процесс, не 2 и даже не 5 лет, поэтому заменить их некем.

Сейчас часто на замену бросают либо преподавателей авиационных училищ, то есть людей с большим стажем, но их возраст 65+, даже таких пилотов периодически сбивают. Либо совсем молодых курсантов, которые не имеют достаточно летной практики и поэтому соответственно имеем такие последствия. Все это накладывается и создает ряд техногенных ошибок, которые приводят к увеличению подобных нештатных ситуаций.

В чем заключается успех относительно ударов по российским НПЗ

В Белгороде жалуются, что в России реагируют на трагедии только в том случае, если они случаются в столице. Москву действительно надо расшевелить? Беспилотники летают уже глубоко в тыл России. А вот Москва, она защищена, или пока не пришло время?

Москва действительно защищена. Это еще советская концепция. Вокруг Москвы был создан мощнейший комплекс противовоздушной обороны. И Советский Союз пытался защитить только Москву. В то же время другие промышленные центры имели гораздо худшую противовоздушную оборону.

После начала войны у россиян начинается ситуация как "шагреневая кожа" (ослиная – 24 Канал). Она начинает рваться, причем в наименее ожидаемых местах. Они растянули оборону, были вынуждены перебрасывать много подразделений на замену уничтоженным из Калининградской области, с севера России, из западных округов.

И из-за этого видим, что украинские атаки на российский тыл становятся все более эффективными. У них меньше систем противовоздушной обороны и огромная территория, которая стала для них проклятием.

Даже территорию такой большой европейской страны как наша, закрыть очень сложно. Нам нужно на порядок больше систем противовоздушной обороны, чтобы гарантировать, что мы можем закрыть все. А в России, учитывая ее размер, это просто невозможно. Даже несмотря на то, сколько они успели накопить вооружения. Но с системами ПВО у них очень-очень серьезный дефицит.

Кроме того, благодаря нашим эффективным атакам на оккупированный Крым удалось заставить противника оголить другие участки фронта. Они сейчас усилили Крым противовоздушной обороной, которая все равно не срабатывает. Но они сконцентрировали там максимальное количество ПВО, которой сейчас просто нет. Они поснимали с фронта, из российских регионов.

И поэтому наши атаки на российские объекты ВПК и НПЗ являются такими удачными и успешными. Одна из ключевых причин – это нехватка или полное отсутствие систем противовоздушной обороны. Но даже здесь они сейчас воруют все то, что придумали мы. Это же было наше украинское изобретение, в частности мобильные группы ПВО, которые работают с крупнокалиберными пулеметами или ручными системами зенитного огня, такими как "Стрела" и "Игла".

Сейчас россияне приказали формировать по регионам абсолютно аналогичные украденные мобильные группы. Они только собираются, еще не создали. Но собираются создавать на пикапах, которые будут патрулировать и защищать их стратегические объекты.

О чем свидетельствует реакция России на атаку по Татарстану

Украинский беспилотник долетел до Татарстана и нанес удар по заводу, где собирают "Шахеды". Глава комитета госдумы по обороне России Андрей Картополов назвал удары по Татарстану "подлыми террористическими выходками". Будто "Украина не воюет традиционными методами, а бьет исподтишка не по военным или промышленным объектам, а по общежитию, где живут люди". А традиционные методы – это просто уничтожать до основания все города? Или что он имеет в виду?

Это комплименты от депутата госдумы Картаполова относительно эффективности украинских ударов. Это признание того, что мы смогли найти "нетрадиционную" технику. Это симметричные удары, учитывая нехватку реактивных ракетных систем. Поэтому украинские беспилотники, прежде всего самолетного типа, стали полным шоком и неожиданностью. На что до сих пор россияне не могут найти ответ.

Для нас повод не столько радоваться этим комплиментам, а продолжать дальше совершенствовать наши системы поражения. Потому что если они доказали свою эффективность, они будут заставлять противника еще больше растягивать системы ПВО, тратить ресурсы, деньги, усиливать присутствие российских военнослужащих в тылу. Соответственно, у них меньше будет становиться возможности для переброски этих военных в Украину.

Все это работает и дает комплексный результат. Это результат очень удачной и продуманной стратегии Службы безопасности и Главного управления разведки Украины, которые поставили перед противниками задачу, которую пока он не способен решить.

В общежитии, о котором упомянул Картополов, живут студенты или рабочие, которые собирают дроны-камикадзе "Шахед". Являются ли они также законными военными целями? Или Россия намеренно берет гражданских для того, чтобы ими прикрываться?

Любое военное производство и его инфраструктура, а производство ударных беспилотников, которыми наносят удары по гражданским объектам и убивают наших граждан, являются абсолютно законными целями для наших атак. Россия не останавливается в своей попытке сделать максимально невыносимой жизнь прежде всего не столько для военных, как для гражданских.

И поэтому мы имеем абсолютно легитимное право, кстати, закрепленное всеми международными конвенциями, наносить удары по их инфраструктуре, в частности той, которая усиливает их военные возможности. Поэтому все крики и вопли, что мы уничтожили какое-то общежитие, это объекты, на которых собираются военные дроны, которые бьют не по военным, а по гражданским целям, поэтому они являются абсолютно легитимными целями для наших дроновых атак.

Дрон пролетел не менее 1 200 километров. Как вообще россияне не заметили такую огромную машину?

Я не хотел бы вдаваться в технические аспекты и давать любую информацию, которую бы смог использовать наш противник. Давайте просто будем наслаждаться видео полета украинского беспилотника, который совершил исключительный перелет, минуя систему российской ПВО, который даже никто не пытался сбить и достиг поставленных целей.

CNN пишет, что дальнобойные дроны, которые атакуют НПЗ в России, уже оборудованы искусственным интеллектом, а цели Киев выбирает заранее вместе с союзниками. Они вроде бы делятся с нами либо спутниковыми снимками, либо координатами. Действительно ли такое сотрудничество существует, и насколько оно помогает нам достигать таких целей?

Не могу это комментировать по понятным причинам. Мы исходим прежде всего из того, что наши спецслужбы имеют много возможностей для сбора информации. В частности, благодаря сознательным российским гражданам, которые готовы бороться с преступным режимом. Многие вступают в ряды добровольческих формирований, таких как легион "Свобода России", РДК или Сибирский батальон, их будет становиться все больше.

Многие недовольные россияне продолжают оставаться в самой России. Поэтому пусть россияне сами ищут и находят для себя еще больше проблем на свою голову, потому что они тратят ресурсы и время. Вместо того чтобы искать настоящую агентуру для себя, они сконцентрированы на том, чтобы "паковать" студентов и бабушек, которые выходят с плакатами в защиту российской оппозиции, которая не всегда этого заслуживает. Еще раз повторяю, это их проблемы.

Куда Кремль может отправить 150-тысячное войско

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, согласно которому с 1 апреля по 15 июля на военную службу должны призвать 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. В частности, будут призывать наших граждан на временно оккупированных территориях Украины. Иногда срочников во время службы активно склоняют подписывать контракты и соответственно потом отправляют на фронт в Украину. 150 тысяч – это угроза для нашего государства?

И без 150 тысяч – это угроза, потому что на территории Украины находится более 500 тысяч российских оккупантов. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы их становилось меньше, а не больше. Этот призыв бесспорно будет использован для того, чтобы провести ротации, усилить их присутствие в Украине. Но не только на это он рассчитан.

Им надо усиливать и создавать новые базы на границах с новым членом НАТО – Финляндией. Граница России с НАТО увеличилась на тысячу километров. Поэтому у них сейчас есть много других задач. Они сами своими действиями создают все для того, чтобы решать свои проблемы так, что им становилось все сложнее.

А призыв россиян – это абсолютно необходимый шаг для россиян. Потому что им нужно пополнять санитарные потери, которые они несут каждый день в Украине. Им нужно проводить ротации. Это достаточно большая группировка, 150 тысяч. Но их не смогут бросить в бой сразу.

Им нужно пройти какую-то выучку и подготовку. И поэтому они окажутся в Украине не сразу, но через некоторое время. Более того, этот призыв официально растянется на 3,5 месяца и завершится только в середине июля.

Граждан на оккупированных территориях будут намеренно бросать, чтобы они воевали против своих?

Они это делают регулярно. Таким образом они пытаются как можно больше "загрести" в российские оккупационные силы на территории новых так называемых "субъектов России" – временно оккупированных регионов Запорожской и Херсонской областей. Потому что в Донецкой и Луганской областях таких уже почти не осталось, там "выгребли" всех в возрасте до 60 лет.

Крым как-то пытаются в меньшей степени затрагивать, там нет такой массовой мобилизации. Они ставят своей целью, оккупируя украинские земли, забрать всех, кого только можно, и бросать их в первую очередь в штурмы. Потому что в целом они им не нужны. И да, они хотят, чтобы украинцы воевали с украинцами. Это их цель.

Россия придумала новый фейк об Украине

Пророссийские каналы распространяют пропагандистский видеоролик о мобилизации в Украине. Лейтмотивом этого видео является фраза "Его сынок – элита, а ты – мясо". Якобы они хотят показать, что тех, кого бросают на войну, украинцы вообще не жалеют, а все остальные развлекаются. На что они рассчитывают такими видео?

У них огромные бюджеты тратятся на пропаганду, информационные спецоперации. Над этим работают десятки тысяч людей. Это и государственные телеканалы, пропагандистские агентства, пресс-службы их военных формирований. Есть огромное количество, в частности, украинских граждан, предателей, например Диана Панченко, которые сбежали и продолжают сейчас работать как часть этой информационной военной машины.

Мы должны понимать, что наш противник очень опасен. Он пытается воевать с нами не только на фронте. Прежде всего разлагая нас морально, подрывая доверие к нашему военно-политическому руководству. Поэтому распространять подобные ролики и вбросы является преступлением, надо максимально избегать контакта с ними.

Это могут и должны изучать и исследовать журналисты как специалисты по пропаганде. Мы не должны способствовать тому, чтобы все это попадало в наше информационное пространство. Потому что это ядовитый вражеский продукт, который направлен на то, чтобы подрывать наше доверие к Вооруженным Силам Украины и веру в нашу победу.