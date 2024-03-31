Убийство российского пилота Максима Кузьминова, которое произошло в Испании, вызывает опасения, что Россия снова нацелилась на своих врагов. Пилот доставил вертолет в Украину.

Смотрите также Такой человек всегда представляет опасность, – Зеленский дал исчерпывающую характеристику Путину

Убийство – это сообщение

Те, кто стоит за убийством, хотели передать сообщение. Издание отмечает, что это было очевидно для следователей в Испании еще до того, как они узнали, кем он был. Убийцы не только жестоко выстрелили в него шесть раз, но и наехали на его тело своим автомобилем.

Правоохранители считают, что они оставили важную подсказку, которая их выдает: гильзы от 9-миллиметровых патронов Макарова, стандартных боеприпасов бывшего коммунистического блока.

Убийство Кузьминова в испанском городке Вильяхойоса вызвало опасения, что европейские шпионские сети России продолжают действовать и нацелены на врагов Кремля. Высокопоставленные полицейские отметили, что убийство имеет признаки подобных нападений, связанных с Кремлем.

В частности убийство бывшего командира чеченских повстанцев в Берлине в 2019 году и отравление бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля в 2019 году в Англии.

Испанские власти не разглашали, что убитым был Кузьминов. Но среди сообщества российских и украинских эмигрантов, проживающих в Вильяхойосе, не было вопроса, кто стоит за смертью.

Ранее в России всячески пытались скрыть свою причастность к подобным смертям, однако дело Кузьминова другое, ведь о нем говорили чуть ли не со скрытой радостью.

Россия будет интенсивно распространять пропаганду – они уже это делают – что всех предателей найдут. Это скрытое сообщение другим гражданам России, особенно военнослужащим, что мы вас найдем, если вы нас предадите, – сказал один из украинских чиновников.

Кузьминова нашли мертвым в Испании