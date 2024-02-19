Капитан Максим Кузьминов был командиром вертолета Ми-8 с бортовым номером 62. Служил в 319 отдельном вертолетном полку. Он связался с представителями ГУР. Контакт длился полгода, в августе 2023 года Максим перегнал из России свой вертолет. Эта операция получила название "Синица".

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Биография Кузьминова

Максим Кузьминов родился в 1995 году в Приморском крае России. Его дед был заслуженным летчиком России, овладел 19 типами летательных аппаратов. Поэтому выбор Максима был династическим – с пяти лет он сидел у деда на коленях во время полетов. В девятом классе начал летать сам на Як-18.

Кузьминов учился в Сызранском высшем военно-авиационном училище Самарской области на пилота вертолета. Именно Сызрань и именно вертолеты выбрал дед, потому что вертолеты востребованы во всем мире. Парень закончил обучение в 2018 году, попал в Хабаровск на должность пилота-штурмана Ми-8.

Российский летчик о войне

Он говорил, что предпосылок для войны не было. По крайней мере об этом не говорили, зато пытались решить бытовые проблемы. В гарнизоне люди жили в аварийных домах – таким было отношение к элите войск.

В начале войны Кузьминов был прикомандирован в Амурской области, был там диспетчером, подающим заявки на перелет. Тогда их заставили смотреть пропагандистские ролики, где верхушка объясняла "цели СВО".

Максим летал в Мариуполь и Бердянск, перевозил грузы. Далее его заинтересовало, что же происходит на самом деле, он начал разбираться, читать статьи и смотреть блоги. На это ушло около полугода.

Кузьминов пытался высказать свои новые мысли среди коллег, требовал от них аргументов, почему они продолжают воевать. Ответы были размыты – "есть приказ", "это политическое дело" и "если не прекратишь, тебя посадят". Кстати, пилотов, которые отказывались лететь во время пригожинского бунта, забрала ФСБ.

По словам летчика, 90% в армии не понимает, что происходит. Они выполняют какие-то задания, не очень осознавая, что именно делают. Воюют для того, чтобы заработать, – так граждан России и заманивают на контрактную службу. А чтобы воевать, голова не нужна, – за тебя думает командование.

Зачем Кузьминов перегнал вертолет в Украину

Он не хотел участвовать в преступлениях россиян и хотел "что-то изменить". В России у него осталась квартира, драгоценности и самолет, который завещал дед. Кузьминов объяснил: любит Россию, но не любит российское государство, потому что это разные вещи. Дед погиб в 2013 году, поэтому ни осудить, ни поддержать внука не мог.

В течение полугода он поддерживал связь с ГУР, его родных тайно перевезли в Украину. Никто на него не давил, парень сам решил перелететь в Украину.

Лучшей точкой для старта выбрали Курск. 9 августа Максим полетел очень низко, над Шебекино перешел в режим радиомолчания и сел в Харьковской области. Экипаж не знал о его намерениях, поэтому его пришлось ликвидировать.

Украина пообещала Кузьминову новые документы, защиту и 500 тысяч долларов. Взамен получила ценные сведения, собственно вертолет и оборудование для истребителей Су.

Какие были планы у пилота

Кузьминов говорил, что хочет присоединиться к Силам безопасности и обороны Украины. Относительно выезда за границу сказал, что такая возможность есть, он отдохнет и все решит.

Россияне же обещали его убить – соответствующий ролик распространили в октябре 2023 года.

Что известно о смерти Кузьминова

Как сообщили в СМИ, тело нашли в муниципалитете Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Сосед Кузьминова видел двух мужчин – потенциальных убийц пилота. Они скрылись на белой машине, которую впоследствии нашли полностью сгоревшей.

О том, что погиб именно Кузьминов, неофициально сообщили в Гражданской гвардии Испании. Вскрытие показало, что смерть наступила от многочисленных огнестрельных ранений.