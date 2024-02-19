Капітан Максим Кузьмінов був командиром вертольота Мі-8 із бортовим номером 62. Служив у 319 окремому вертолітному полку. Він зв'язався з представниками ГУР. Контакт тривав пів року, у серпні 2023 року Максим перегнав із Росії свій гелікоптер. Ця операція отримала назву "Синиця".

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Біографія Кузьмінова

Максим Кузьмінов народився 1995 року в Приморському краї Росії. Його дід був заслуженим льотчиком Росії, опанував 19 типів літальних апаратів. Тож вибір Максима був династичним – з п'яти років він сидів у діда на колінах під час польотів. У дев'ятому класі почав літати сам на Як-18.

Кузьмінов учився в Сизранському вищому військово-авіаційному училищі Самарської області на пілота гелікоптера. Саме Сизрань і саме гелікоптери вибрав дід, бо гелікоптери затребувані в усьому світі. Хлопець закінчив навчання у 2018 році, потрапив у Хабаровськ на посаду пілота-штурмана Мі-8.

Російський льотчик про війну

Він казав, що передумов для війни не було. Принаймні про це не говорили, натомість намагалися вирішити побутові проблеми. У гарнізоні люди жили в аварійних будинках – таким було ставлення до еліти військ.

На початку війни Кузьмінов був прикомандирований в Амурській області, був там диспетчером, який подає заявки на переліт. Тоді їх змусили дивитися пропагандистські ролики, де верхівка пояснювала "цілі СВО".

Максим літав у Маріуполь і Бердянськ, перевозив грузи. Далі його зацікавило, що ж відбувається насправді, він почав розбиратися, читати статті та дивитися блоги. На це пішло близько пів року.

Кузьмінов намагався висловити свої нові думки серед колег, вимагав від них аргументів, чому вони продовжують воювати. Відповіді були розмиті – "є наказ", "це політична справа" і "якщо не припиниш, тебе посадять". До речі, пілотів, які відмовлялися летіти під час пригожинського бунту, забрала ФСБ.

За словами льотчика, 90% в армії не розуміє, що відбувається. Вони виконують якісь завдання, не дуже розуміючи, що саме роблять. Воюють для того, щоб заробити, – так громадян Росії і заманюють на контрактну службу. А щоб воювати, голова не потрібна, – за тебе думає командування.

Навіщо Кузьмінов перегнав гелікоптер в Україну

Він не хотів брати участь у злочинах росіян і хотів "щось змінити". У Росії в нього лишилася квартира, дорогоцінності та літак, який заповів дід. Кузьмінов пояснив: любить Росію, але не любить російську державу, бо це різні речі. Дід загинув у 2013 році, тож ні засудити, ні підтримати онука не міг.

Протягом пів року він підтримував зв'язок із ГУР, його рідних таємно перевезли в Україну. Ніхто на нього не тиснув, хлопець сам вирішив перелетіти в Україну.

Найкращою точкою для старту обрали Курськ. 9 серпня Максим полетів дуже низько, над Шебекіно перейшов у режим радіомовчання та сів на Харківщині. Екіпаж не знав про його наміри, тож його довелося ліквідувати.

Україна пообіцяла Кузьмінову нові документи, захист і 500 тисяч доларів. Натомість отримала цінні відомості, власне гелікоптер і обладнання для винищувачів Су.

Які були плани в пілота

Кузьмінов говорив, що хоче приєднатися до Сил безпеки і оборони України. Щодо виїзду за кордон сказав, що така можливість є, відпочине і все вирішить.

Росіяни ж обіцяли його вбити – відповідний ролик поширили в жовтні 2023 року.

Що відомо про смерть Кузьмінова

Як повідомили у ЗМІ, тіло знайшли в муніципалітеті Ла-Віла-Джойоза в Аліканте. Сусід Кузьмінова бачив двох чоловіків – потенційних убивць пілота. Вони втекли на білій машині, яку згодом знайшли вщент згорілою.

Про те, що загинув саме Кузьмінов, неофіційно повідомили в Цивільній гвардії Іспанії. Розтин показав, що смерть настала від численних вогнепальних поранень.