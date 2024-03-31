Вбивство російського пілота Максима Кузьмінова, яке сталося в Іспанії, викликає побоювання, що Росія знову націлилась на своїх ворогів. Пілот доставив гелікоптер в Україну.

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Вбивство – це повідомлення

Ті, хто стоїть за вбивством, хотіли передати повідомлення. Видання відзначає, що це було очевидно для слідчих в Іспанії ще до того, як вони дізналися, ким він був. Вбивці не тільки жорстоко вистрілили в нього шість разів, а й наїхали на його тіло своїм автомобілем.

Правоохоронці вважають, що вони залишили важливу підказку, яка їх видає: гільзи від 9-міліметрових патронів Макарова, стандартних боєприпасів колишнього комуністичного блоку.

Вбивство Кузьмінова в іспанському містечку Вільяхойоса викликало побоювання, що європейські шпигунські мережі Росії продовжують діяти та націлені на ворогів Кремля. Високопосадовці поліції зазначили, що вбивство має ознаки подібних нападів, пов’язаних із Кремлем.

Зокрема вбивство колишнього командира чеченських повстанців у Берліні у 2019 році та отруєння колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля у 2019 році в Англії.

Іспанська влада не розголошувала, що вбитим був Кузьмінов. Але серед спільноти російських і українських емігрантів, які проживають у Вільяхойосі, не було питання, хто стоїть за смертю.

Раніше у Росії всіляко намагались приховати свою причетність до подібних смертей, однак справа Кузьмінова інша, адже про неї говорили ледь не з прихованою радістю.

Росія буде інтенсивно поширювати пропаганду – вони вже це роблять – що всіх зрадників знайдуть. Це приховане повідомлення іншим громадянам Росії, особливо військовослужбовцям, що ми вас знайдемо, якщо ви нас зрадите, – сказав один з українських чиновників.

Кузьмінова знайшли мертвим в Іспанії