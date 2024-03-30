Володимир Зеленський дав характеристику своєму опоненту. Він назвав Владіміра Путіна "хитрим".

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Це небезпечно

Президент України зазначив, що розумні люди борються з правилами, а це не стосується хитрих людей. За його словами, Путін саме хитрий, але не розумний.

Битися з хитрою людиною, це завжди небезпечно,

– наголосив він.

Крім цього, президент нашої держави також торкнувся питання допомоги від США. За його словами, варіанти України залежать від рішення Конгресу.

Він наголосив, що поки Україна не дізнається, що США продовжують свою підтримку, то наші військові на Сході залишаться там, де вони зараз. Він зауважив, що нам потрібно більше зброї, щоб витіснити ворога.

Зеленський вже коментував зволікання Конгресу