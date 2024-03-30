Владимир Зеленский дал характеристику своему оппоненту. Он назвал Владимира Путина “хитрым”.

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Это опасно

Президент Украины отметил, что умные люди борются с правилами, а это не касается хитрых людей. По его словам, Путин именно хитрый, но не умный.

Драться с хитрым человеком, это всегда опасно,

– подчеркнул он.

Кроме этого, президент нашего государства также коснулся вопроса помощи от США. По его словам, варианты Украины зависят от решения Конгресса.

Он отметил, что пока Украина не узнает, что США продолжают свою поддержку, то наши военные на Востоке останутся там, где они сейчас. Он отметил, что нам нужно больше оружия, чтобы вытеснить врага.

Зеленский уже комментировал промедление Конгресса