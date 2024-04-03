Кремль також прагне посилити резонанс після теракту в "Крокус Сіті Холі" та отримати нові абсурдні "підстави" для звинувачення України у тероризмі. Про це повідомляють автори аналітичного дослідження з посиланням на інсайди, отримані від однієї із європейських спецслужб.

Читайте також Білоруські добровольці їх радо зустрінуть: чи може Лукашенко атакувати Україну

Росія шукає нові ресурси для ведення війни

Нещодавній теракт у Підмосков'ї підтвердив неспроможність Кремля забезпечити внутрішню безпеку, попри попередження, отримані від розвідки США.

Водночас Росія посилює співпрацю з тоталітарними режимами та терористичними організаціями, а також намагається втягнути своїх союзників у бойові дії, щоб отримати додаткові сили для ведення війни проти України,

– йдеться у матеріалі.

Варто зазначити, що Москва давно прагне втягнути Білорусь у війну. 2 квітня 2024 року під час робочої поїздки до Гродно Олександр Лукашенко заявив, що "Білорусь готується до війни".

При цьому участь білоруських військ у прямій війні проти України потрібна Кремлю аж ніяк не тому, що армія Лукашенка відрізняються високою боєздатністю. Аналітики вважають, що втягнення Білорусі у війну створило б локальні осередки бойових дій уздовж українсько-білоруського кордону. Таким чином Кремль хоче відтягнути українські сили перед початком запланованого Москвою наступу в Україні.

Кремль хоче "дотиснути" Лукашенка

Ще одним мотивом Росії є зміна позиції Лукашенка, який попри підписані з Росією документи про так звану "союзну державу", опирається повній відмові Білорусі від суверенітету.

Сценарій повалення Лукашенка стає більш ймовірним на тлі відсутності видимих перспектив подальшого просування Росії на українських полях битв і переходу до окопної війни, яка триває з травня 2023 року. Аналітики RLI протягом останніх двох років вказували на фактори, які підтверджують, що Росія готується поглинути Білорусь і привести до влади маріонетковий режим. Це надасть Путіну цілу низку нових можливостей, у тому числі тотальний призов білоруських чоловіків, про який ми попереджали у травні минулого року,

– вважають аналітики.

В Інституті не виключають, що сплановані Кремлем атаки можуть бути спрямовані, зокрема, і на політичне керівництво Білорусі. Москва розраховує, що це суттєво полегшить для неї завдання змусити Мінськ вступити у війну проти України.

Читайте також "Картопляний дуче", – Березовець про підготовку Лукашенка до війни

Що наговорив Лукашенко: деталі