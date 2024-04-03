Уряд США інформував владу Росії не тільки про загрозу теракту, а навіть точно вказував, що атака може статися на концертний майданчик у "Крокусі". Москва отримала попереджання за понад два тижні до теракту.

Дивіться також Чимало терористів вчилися в Москві: євродепутатка сказала, чи можливі в Німеччині великі теракти

Була ще одна ймовірна ціль

У видання виникає питання, чому Росія не вжила заходів для того, аби уникнути теракту.

Підліток Іслам Халілов, який працював гардеробником у концертному залі, допомагав тієї ночі евакуюватися. В одному із інтерв'ю він розповідав, що співробітників попереджали про можливість теракту.

Другою ймовірною ціллю терористів була синагога в Москві. Уже на наступний день після попередження, ФСБ оголосила про запобігання нападу бойовиків "Ісламської держави" на синагогу в Москві.

Високий ступінь конкретизації попередження підкреслює впевненість Вашингтона в тому, що "Ісламська держава" готувала напад, який загрожував великій кількості цивільних осіб, і прямо суперечить твердженням Москви про те, що попередження США були занадто загальними, щоб допомогти запобігти нападу,

– наголошує видання.

Під час теракту у "Крокус Сіті Холлі" загинуло понад 100 росіян. Також терористи до тла спалили торгівельний центр.

Росія офіційно звинуватила Україну у теракті