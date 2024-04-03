Правительство США информировало власти России не только об угрозе теракта, а даже точно указывало, что атака может произойти на концертную площадку в "Крокусе". Москва получила предупреждение за более чем две недели до теракта.
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Была еще одна вероятная цель
У издания возникает вопрос, почему Россия не приняла меры для того, чтобы избежать теракта.
Подросток Ислам Халилов, который работал гардеробщиком в концертном зале, помогал той ночью эвакуироваться. В одном из интервью он рассказывал, что сотрудников предупреждали о возможности теракта.
Второй вероятной целью террористов была синагога в Москве. Уже на следующий день после предупреждения, ФСБ объявила о предотвращении нападения боевиков "Исламского государства" на синагогу в Москве.
Высокая степень конкретизации предупреждения подчеркивает уверенность Вашингтона в том, что "Исламское государство" готовило нападение, которое угрожало большому количеству гражданских лиц, и прямо противоречит утверждению Москвы о том, что предупреждения США были слишком общими, чтобы помочь предотвратить нападение,
– отмечает издание.
Во время теракта в "Крокус Сити Холле" погибло более 100 россиян. Также террористы до тла сожгли торговый центр.
Россия официально обвинила Украину в теракте
- В России продолжают выискивать "украинский след" в теракте, который произошел под Москвой в "Крокус Сити Холле". На этот раз оккупанты официально обвинили наше государство в якобы причастности к стрельбе.
- Об этом сообщали российские СМИ. Более того, в Кремле требуют "ареста" главы Службы безопасности Украины Василия Малюка после стрельбы под Москвой. В министерстве иностранных дел России опубликовали заявление, в котором отметили, что, мол, проведенные "российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут в Украину".
- В этом контексте российские "дипломаты" вспомнили и инциденты с Дарьей Дугиной и пропагандистом Владленом Татарским, а также взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года.