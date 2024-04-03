Кремль также стремится усилить резонанс после теракта в "Крокус Сити Холле" и получить новые абсурдные "основания" для обвинения Украины в терроризме. Об этом сообщают авторы аналитического исследования со ссылкой на инсайды, полученные от одной из европейских спецслужб.

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Россия ищет новые ресурсы для ведения войны

Недавний теракт в Подмосковье подтвердил неспособность Кремля обеспечить внутреннюю безопасность, несмотря на предупреждения, полученные от разведки США.

В то же время Россия усиливает сотрудничество с тоталитарными режимами и террористическими организациями, а также пытается втянуть своих союзников в боевые действия, чтобы получить дополнительные силы для ведения войны против Украины,

– говорится в материале.

Стоит отметить, что Москва давно стремится втянуть Беларусь в войну. 2 апреля 2024 года во время рабочей поездки в Гродно Александр Лукашенко заявил, что "Беларусь готовится к войне".

При этом участие белорусских войск в прямой войне против Украины нужно Кремлю отнюдь не потому, что армия Лукашенко отличаются высокой боеспособностью. Аналитики считают, что втягивание Беларуси в войну создало бы локальные очаги боевых действий вдоль украинско-белорусской границы. Таким образом Кремль хочет оттянуть украинские силы перед началом запланированного Москвой наступления в Украине.

Кремль хочет "дожать" Лукашенко

Еще одним мотивом России является изменение позиции Лукашенко, который несмотря на подписанные с Россией документы о так называемом "союзном государстве", сопротивляется полному отказу Беларуси от суверенитета.

Сценарий свержения Лукашенко становится более вероятным на фоне отсутствия видимых перспектив дальнейшего продвижения России на украинских полях сражений и перехода к окопной войне, которая длится с мая 2023 года. Аналитики RLI в течение последних двух лет указывали на факторы, которые подтверждают, что Россия готовится поглотить Беларусь и привести к власти марионеточный режим. Это предоставит Путину целый ряд новых возможностей, в том числе тотальный призыв белорусских мужчин, о котором мы предупреждали в мае прошлого года,

– считают аналитики.

В Институте не исключают, что спланированные Кремлем атаки могут быть направлены, в частности, и на политическое руководство Беларуси. Москва рассчитывает, что это существенно облегчит для нее задачу заставить Минск вступить в войну против Украины.

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