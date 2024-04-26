В столице продолжается эвакуация двух больниц, расположенных на улице Богатырской, одна из них – детская. Причина тому – видео, которое обнародовали оккупанты.

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Враг хочет ударить по больным детям

По информации от КГГА, в интернете массово распространяется видео, на котором фактически анонсирован удар россиян по этим медицинским учреждениям. Противник утверждает, что там находятся военные.

Столичные власти уверяют, что это абсолютная ложь и провокация. Оккупанты таким образом хочет придумать для себя оправдание за атаку на объект социальной инфраструктуры.

В связи с вероятностью российского удара по больницам, было принято решение о перевозке пациентов и медиков в другие медучреждения столицы.

Кроме того, власти обратились в СБУ и Минздрав за помощью.

Справка: На улице Богатырской улицы расположены Киевская городская детская клиническая больница №1 и Киевская городская клиническая кожно-венерологическая больница. Именно их оккупанті избрали себе за "цели".

Отметим, что на видео, из-за которого эвакуируют киевские больницы, говорится, что россияне будут бить по больницам даже несмотря на то, что там могут находиться и дети. В СМИ уточняют, что на видео с циничной речью выступает руководитель КГБ Беларуси Иван Тертель.

Это заявление прозвучало на заседании Всебелорусского народного собрания, на котором его руководителем избрали Александра Лукашенко.

Цинический анонс от оккупантов: смотрите видео

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