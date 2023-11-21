Директор медучреждения Игорь Кияшко рассказал 24 Каналу о последствиях российского удара. По его словам, больница получила значительные повреждения.

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"Один корпус почти разрушен, второй корпус – полуразрушен. Очень большие повреждения и в главном корпусе, и в подсобных помещениях", – отметил Кияшко.



Последствия российского удара по Селидовской больнице / Фото 24 Канала

В результате вражеской атаки один человек погиб. Еще несколько пациентов и двое работников получили травмы – их состояние удовлетворительное.



Последствия российского удара по Селидовской больнице / Фото 24 Канала

Обратите внимание! Медицинский директор заведения Елена Дубик рассказала "Суспильному", что на момент удара в больнице находилось более 100 пациентов. Часть из них была выписали под наблюдение семейных врачей, а тяжелых больных эвакуировали в ближайшие больницы.

Селидовская больница работает во внештатном режиме

Персонал медучреждения пытается преодолеть последствия чрезвычайной ситуации. Больных переориентируют в ближайшие больницы – новогродовскую, мирноградскую, покровскую.



Последствия российского удара по Селидовской больнице / Фото 24 Канала

"Если сюда кто-то обратится, мы оказываем экстренную помощь и доставляем в ближайшие больницы. В таком режиме мы будем работать, пока не восстановим дееспособность больницы", – констатировал Кияшко.



Последствия российского удара по Селидовской больнице / Фото 24 Канала

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