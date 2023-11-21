В результате обстрела один человек погиб, еще несколько – получили ранения. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и спасательная служба.
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Обстрел больницы в Селидово
В Селидовской городской военной администрации рассказали, что во время ночной атаки под ударом оказалась Селидовская центральная городская больница, 3 здания значительно повреждены.
В результате обстрела пострадали 7 больных, все они находятся в удовлетворительном состоянии, всем оказана необходимая медицинская помощь.
Россияне обстреляли Селидовскую больницу / Фото Селидовской ГВА
Удар нанесли по шахте "Котляревская"
Начальник Новогродовской ГВА Александр Шевченко ракеты С-300 попали по территории ОП "Шахта "Котляревская"". В результате атаки погиб мужчина 1960 года рождения – Виктор Кужель, который был жителем города Новогродовка.
Россияне обстреляли шахту "Котляревскую" / Фото Александра Шевченко
"Это горняк, который во время атаки был на дежурстве и находился в цехе ремонта убойного оборудования", – сказал Шевченко.
В результате обстрела шахты "Котляревская" погиб мужчина / Фото Александра Шевченко
Он также рассказал, что в результате обстрела повреждены 7 зданий на территории шахты, 14 легковых автомобилей, 5 автобусов и линии электропередач в городе.
Россияне атаковали Донецкую область
В Нацполиции рассказали, что около 23 часов 30 минут две ракеты попали по территории больницы в городе Селидово. В результате были повреждены 2 здания медучреждения, а 6 гражданских людей получили ранения.
Под завалами могут быть пострадавшие, поэтому поисковые работы продолжаются,
– сказали правоохранители.
Далее полицейские отметили, что через несколько минут оккупанты нанесли еще два ракетных удара по шахте на территории области. Из-за обстрела один работник предприятия погиб.
"Повреждены 4 здания, 19 транспортных средств, линия электропередач. 39 горняков оказались заблокированы под землей", – говорится в сообщении Нацполиции.
Горняков из-под земли освободили спасатели и милиционеры. Все шахтеры находятся в безопасности, а их жизнью ничего не угрожает.
Несколько дней назад оккупанты уже обстреливали Селидово
- Российские захватчики поздно вечером 15 ноября обстреляли город Селидово в Донецкой области ракетами. Удар россияне нанесли по жилому кварталу в населенном пункте, в результате чего повреждения получили несколько домов.
- В конце концов стало известно о четырех погибших и трех пострадавших. Ими заботились медицинские работники. Однако тогда под завалами могли находиться еще люди, которых впоследствии деблокировали спасатели.
- В Донецкой областной прокуратуре рассказали, что повреждения получили или были полностью разрушены 20 частных домовладений, 6 многоэтажек, автомобиль и хозяйственное сооружение. Спасатели тогда помогали людям выбраться из поврежденных построек.
- Далее стало известно, что Селидово россияне обстреляли 4 ракетами С-300. В прокуратуре уже начали расследование по военному преступлению, которое совершила страна-агрессор, обстреляв Селидово.