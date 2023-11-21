Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кілька – зазнали поранення. Наразі на місці подій працюють правоохоронці та рятувальна служба.

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У Нацполіції розповіли, що близько 23 години 30 хвилин дві ракети влучили по території лікарні у місті Селидове. Внаслідок цього було пошкоджено 2 будівлі медзакладу, а 6 цивільних людей зазнали поранення.

Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають,

– сказали правоохоронці.

Далі поліцейські зазначили, що за кілька хвилин окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті на території області. Через обстріл один працівник підприємства загинув.

"Пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинились заблокованими під землею", – мовиться у дописі Нацполіції.

Гірників із-під землі визволили рятувальники та правоохоронці. Наразі всі шахтарі перебувають у безпеці, а їхнім життям нічого не загрожує.

Кілька днів тому окупанти вже обстрілювали Селидове