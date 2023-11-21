Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кілька – зазнали поранення. Наразі на місці подій працюють правоохоронці та рятувальна служба.
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Росіяни атакували Донеччину
У Нацполіції розповіли, що близько 23 години 30 хвилин дві ракети влучили по території лікарні у місті Селидове. Внаслідок цього було пошкоджено 2 будівлі медзакладу, а 6 цивільних людей зазнали поранення.
Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають,
– сказали правоохоронці.
Далі поліцейські зазначили, що за кілька хвилин окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті на території області. Через обстріл один працівник підприємства загинув.
"Пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинились заблокованими під землею", – мовиться у дописі Нацполіції.
Гірників із-під землі визволили рятувальники та правоохоронці. Наразі всі шахтарі перебувають у безпеці, а їхнім життям нічого не загрожує.
Кілька днів тому окупанти вже обстрілювали Селидове
- Російські загарбники пізно ввечері 15 листопада обстріляли місто Селидове в Донецькій області ракетами. Удар росіяни здійснили по житловому кварталу у населеному пункті, внаслідок чого пошкодження отримали кілька будинків.
- Зрештою стало відомо про чотирьох загиблих та трьох постраждалих. Ними опікувалися медичні працівники. Однак тоді під завалами могли ще перебувати люди, яких згодом деблокували рятувальники.
- У Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що пошкодження зазнали або були вщент зруйновані 20 приватних домоволодінь, 6 багатоповерхівок, автомобіль й господарська споруда. Рятувальники тоді допомагали людям вибратися з пошкоджених будівель.
- Далі стало відомо, що Селидове росіяни обстріляли 4 ракетами С-300. У прокуратурі вже розпочали розслідування стосовно воєнного злочину, який здійснила країна-агресорка, обстрілявши Селидове.