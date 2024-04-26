Напомним, что по состоянию на сейчас проходит 21-е заседание в формате Рамштайн. В Минобороны говорили, что главными темами заседания будут поставки оружия, снарядов, прежде всего 155-миллиметровых, и ракет ATACMS.

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"Они должны победить"

Украинский лидер во время встречи "Рамштайн" обратился к союзникам и попросил их уделять как можно больше внимания производству оружия на территории своих стран и, в частности, в рамках совместных с Украиной проектов. Это необходимо для того, чтобы увеличивать оборонный потенциал.

Сейчас мы формируем новые бригады для усиления позиций. Им необходима поддержка, как и бригадам, которые уже находятся на фронте,

– сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что даже лучшие бойцы не могут изменить ход войны без достаточного количества оружия. Поэтому, нашему государству срочно нужно дополнительное вооружение.

"Они знают, как победить. Они должны победить. Но украинским защитникам нужна ваша своевременная поддержка в достаточном количестве – именно то, что нужно было бы вам, если бы вы были солдатами на этой войне", – подчеркнул он.

Что обсуждали на прошлом заседании союзников