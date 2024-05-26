Відповідна заява Володимира Зеленського пролунала на тлі численних російських провокацій у бік країн Балтії. Її він озвучив в інтерв'ю для центральноазіатських ЗМІ.

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Український лідер вважає, що радше за все станом на сьогодні перед потенційним ударом з боку Кремля перебувають країни Балтії – Естонія, Литва та Латвія. Він зазначив, що уже застерігав партнерів нашої держави стосовно цієї загрози.

На цих країнах можна спробувати перевірити реакцію НАТО на вторгнення чи незаконний перетин кордону цих країн з боку Росії,

– каже президент.

За його словами, перші подібні кроки було днями зроблено країною-агресоркою. Володимир Зеленський нагадав, що росіяни вже відсували естонські буї, а також здійснювали перетин морських кордонів, які хочуть посунути на межі з Литвою та Фінляндією.

Він наголосив, що реакції з боку країн Північноатлантичного альянсу не було, оскільки вони дуже обережні. А от Росії це й треба – показати свою силу, оскільки вочевидь відчуває безкарність. Наразі ж, як пояснив президент, є інформація, що до пріоритетів та найближчих цілей Росії належать балтійські країни, Молдова, а також Казахстан.

Неминуче чекає вторгнення

Він також звернувся до Казахстану та Узбекистану, зауваживши, що здебільшого Росії просто потрібна причина, аби розпочати агресію, а вже потім станеться окупація якогось з районів.

За його словами, якщо хтось буде чинити спротив приєднанню до Росії, то його неминуче чекає повномасштабне вторгнення, і відповідно, смерті та війна, які спричинять загарбники.

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