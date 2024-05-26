Соответствующее заявление Владимира Зеленского прозвучало на фоне многочисленных российских провокаций в сторону стран Балтии. Его он озвучил в интервью для центральноазиатских СМИ.

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Какие страны интересуют Путина в первую очередь

Украинский лидер считает, что скорее всего на сегодня перед потенциальным ударом со стороны Кремля находятся страны Балтии – Эстония, Литва и Латвия. Он отметил, что уже предостерегал партнеров нашего государства относительно этой угрозы.

На этих странах можно попробовать проверить реакцию НАТО на вторжение или незаконное пересечение границы этих стран со стороны России,

– говорит президент.

По его словам, первые подобные шаги были на днях сделаны страной-агрессором. Владимир Зеленский напомнил, что россияне уже отодвигали эстонские буи, а также осуществляли пересечение морских границ, которые хотят подвинуть на границе с Литвой и Финляндией.

Он отметил, что реакции со стороны стран Североатлантического альянса не было, поскольку они очень осторожны. А вот России это и надо – показать свою силу, поскольку очевидно чувствует безнаказанность. Пока же, как пояснил президент, есть информация, что к приоритетам и ближайшим целям России относятся балтийские страны, Молдова, а также Казахстан.

Неизбежно ждет вторжение

Он также обратился к Казахстану и Узбекистану, заметив, что в основном России просто нужна причина, чтобы начать агрессию, а уже потом произойдет оккупация какого-то из районов.

По его словам, если кто-то будет сопротивляться присоединению к России, то его неизбежно ждет полномасштабное вторжение, и соответственно, смерти и война, которые вызовут захватчики.

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