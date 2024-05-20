Україна вже отримала ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, які їй передала Іспанія. Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час свого візиту до казарм Санхеніс і Головного військового госпіталю "Орад-і-Гахіас". Наразі ж вона анонсувала нову допомогу нашій державі.

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Україна отримає танки Leopard від Іспанії

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що Україна отримає від Іспанії новий пакет військової допомоги, який міститиме танки Leopard та боєприпаси. Вона наголосила, що поставка має відбутися наприкінці червня 2024 року.

Іспанська посадовиця оголосила про це під час своєї участі у відеоконференції у двадцять другій зустрічі Контактної групи з оборони України, скликаній міністром оборони США Ллойдом Остіном, на якій також був присутній міністр оборони України Рустем Умєров.

Очільниця оборонного відомства Іспанії наголосила на важливих зусиллях, яких Іспанія вже докладає, і звернула особливу увагу підготовку українських солдатів у її країні.

Що відомо про Leopard

Leopard – це топовий танк, що виробляють німецькі концерни Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann, який значно переважає російські зразки. Достатня кількість цієї техніки здатна змінити ситуацію не лише на полі бою, а й взагалі у війні.

Окрім того, що німецький "Леопард" вважається однією з найкращих бойових машин світу, ці танки також є одними з найдорожчих – за різними оцінками, залежно від модифікації, від 6,7 мільйона доларів і вище.

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