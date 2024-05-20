Украина уже получила ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, которые ей передала Испания. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время своего визита в казармы Санхенис и Главный военный госпиталь "Орад-и-Гахиас". Сейчас же она анонсировала новую помощь нашему государству.

Смотрите также В Испании подтвердили предстоящий визит Зеленского и назвали дату

Украина получит танки Leopard от Испании

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Украина получит от Испании новый пакет военной помощи, который будет содержать танки Leopard и боеприпасы. Она отметила, что поставка должна состояться в конце июня 2024 года.

Испанская чиновница объявила об этом во время своего участия в видеоконференции в двадцать второй встречи Контактной группы по обороне Украины, созванной министром обороны США Ллойдом Остином, на которой также присутствовал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Руководительница оборонного ведомства Испании отметила важные усилия, которые Испания уже прилагает, и обратила особое внимание на подготовку украинских солдат в ее стране.

Что известно о Leopard

Leopard – это топовый танк, который производят немецкие концерны Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, который значительно превосходит российские образцы. Достаточное количество этой техники способно изменить ситуацию не только на поле боя, но и вообще в войне.

Кроме того, что немецкий "Леопард" считается одной из лучших боевых машин мира, эти танки также являются одними из самых дорогих – по разным оценкам, в зависимости от модификации, от 6,7 миллиона долларов и выше.

Сообщали, что Зеленский поедет в Мадрид, чтобы подписать соглашение по безопасности