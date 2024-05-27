Украинский лидер отметил, что "никакой веры Путину нет". Об этом он заявил на пресс-конференции в Мадриде, информирует 24 Канал.

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Что заявил президент Украины

По словам украинского лидера, в рамках нормандских переговоров и Минских соглашений было около 200 раундов переговоров с россиянами.

"Результатов никаких не было. Оккупированные части остались в оккупации", – сказал президент.

Зеленский отметил, что Саммит мира дает возможность встретиться и начать путь к миру. По его словам, если мы этого не сделаем, никто этого не сделает, ведь "никто, кроме Украины, не знает, что происходит у нас в государстве, и никто не знает, что Путин принес, какие кризисы и как из них выходить".

Мы всегда говорили – да, есть наша формула, но это инаугурационный саммит. Мы открыты к предложениям представителей тех или иных государств. Пожалуйста, но основываясь на том, что уже есть. Ничего не выдумывать. Это не фантазии, это реальность, в которой мы живем,

– добавил глава государства.

По словам Зеленского, в Саммите мира, который организует Украина, уже согласились принять участие 90 стран.

Сейчас мы там не видим Россию, потому что Россия все будет блокировать. Нам это понятно – ей невыгоден мир. Она хочет разрушить Украину, уничтожить нас и пойти дальше,

– подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что садиться за стол переговоров с Россией нельзя было даже по поводу зерна, потому что Россия все равно будет врать. Поэтому соглашение заключали через Турцию и ООН. Аналогично хотят сделать по миру: наработать позиции без России, а потом передать их. Относительно предложений других стран, то президент добавил, что Украина открыта, если речь идет о справедливом мире.

Заявления Путина о переговорах

"Путин много говорит якобы о переговорах, но разные народы уже имели дело с подобными диктаторами, которые не врут только тогда, когда молчат. Надо смотреть на реальные поступки таких диктаторов", – заявил Зеленский.

По словам президента Украины, последние недели наши военные защищаются от очередного наступления врага, в связи с чем Украина нуждается в активизации совместной работы с партнерами ради большей безопасности и ощутимого принуждения врага к миру.

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