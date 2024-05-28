Как именно Украина отвечает России на удары по энергетической инфраструктуре, на пресс-конференции с премьером Бельгии рассказал Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

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"Показали свой результат"

Президент отметил, что Россия начала эту войну, отрезала нас от обычной жизни. Враг наносит ракетные удары по энергетике.

Остановить Россию с ее ударами никто не смог любыми дипломатическими сигналами, подчеркнул глава государства. Добавил, что ПВО, которую давали партнеры, сохранила многих людей, впрочем, была не полностью укомплектована, чтобы сохранить нашу энергетику.

Ответ (на удары по энергетике – 24 Канал) очень прост: когда мы начали производить дальнобойные дроны, мы начали заставлять Россию думать, что наверное для Украины нужно какое-то время и Украина сможет отвечать так же по их энергетической системе,

– заявил Владимир Зеленский.

Отметил, что, к сожалению, пока, у нас нет соответствующих ракет, чтобы отражать удары России. Впрочем, дальнобойные дроны уже показали свой результат.

То, что обогащает российскую армию, российскую экономику, что увеличивает их производственный потенциал, милитари-потенциал – это продажа энергоресурсов. И соответственно была выбрана наша тактика по остановке и уменьшению их заработков благодаря их энергоресурсам,

– подчеркнул президент.

Украинский лидер добавил, что это точка, в которой мы были, и это путь от "не надо трогать их объекты" до "можно использовать ваше оружие против российских захватчиков" – достаточно длинный, к сожалению.

"С нашей стороны мы его максимум ускоряем и сокращаем. Я уверен, что будет положительный результат и от партнеров, некоторых из них, и от нашего производства", – сказал Зеленский.