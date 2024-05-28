Про це президент України заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Володимир Зеленський наголошує, що йти треба також і дипломатичним шляхом, передає 24 Канал.

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Як досягти миру у війні

Зеленський наголосив, що Україна повинна також йти дипломатичним шляхом, щоб війна не тривала десятиріччями. Президент додав, що нині Україна запропонувала власне бачення дипломатичного шляху.

Так, Україна ініціювала глобальний Саміт миру, який відбудеться 15 – 16 червня у Швейцарії. Зеленський наголошує, що саме цей майданчик стане чудовою нагодою продемонструвати свою позицію щодо війни.

Якщо ти хочеш мир, то давай зустрічатися на майданчику Саміту миру. Абсолютно справедливо, що цей майданчик готуємо ми разом з іншими партнерами, бо війна у нас. Ініціатива повинна бути у нас, тому що ми є жертва. На нас напали, нас вбивають,

– наголосив Зеленський.

Він також додав, що на Саміті миру лідер кожної країни світу може запропонувати свої ідеї щодо закінчення й вирішення війни.

Зеленський про Саміт миру й участь США

На конференції Зеленський також відреагував на те, що президент США Джо Байден, можливо, не буде особисто присутнім на Саміті миру у Швейцарії. Президент наголосив, що у випадку, якщо це станеться, то Путін аплодуватиме стоячи такому рішенню.

Я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення, за всієї поваги до кожної людини у США. Неприсутність його (Джо Байдена – 24 Канал) – цьому тільки буде аплодувати Путін, особисто аплодувати Путін, при чому стоячи,

– заявив Зеленський.

За словами українського лідера, наша держава також очікує відповіді щодо присутності на саміті від Китаю, Бразилії та кількох африканських країн.