Об этом заявила Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел НАТО в Праге. Также глава МИД добавила, что ее государство выделит Украине дополнительные 500 миллионов евро.
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Украина получит от Германии Patriot
Чиновница отметила, что в НАТО придерживаются принципа "один за всех, все за одного".
"Жестокая агрессия Путина против Украины и его провокации на внешних границах ЕС и НАТО требуют нашего непоколебимого единства", – подчеркнула Бербок.
Также добавила, что международное право однозначно: государства, подвергшихся нападению, имеют не только право защищать свою территорию, но и обязанность защищать своих граждан. Глава МИД подчеркнула, что немецкая военная поддержка Украины соответствует этим принципам.
Укрепление противовоздушной обороны Украины остается крайне важным. Германия предоставляет еще одну систему Patriot и дополнительные 500 миллионов евро. Вместе мы должны поддерживать нашу непоколебимую поддержку и преданность,
– подчеркнула руководительница немецкого МИД.
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Характеристики Patriot / Инфографика 24 Канала
Когда Patriot будет в Украине
- Заметим, что в апреле правительство Германии объявило о немедленной поставке Украине еще одной системы Patriot. Причина – усиление авиационных атак оккупантов.
- СМИ писали, что зенитный ракетный комплекс может прибыть в Украину не раньше конца июня. Мол, с начала мая 6 недель будут продолжаться учения.
- Также предполагали, что Patriot может совпасть с поставкой F-16 (пока только в небольшом количестве).