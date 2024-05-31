Напомним, что недавно российский диктатор Владимир Путин уволил главу минобороны Сергея Шойгу. На этой должности он находился 12 лет. Новым главой ведомства стал экономист Андрей Белоусов.

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Белоусов обвинил НАТО и США

Андрей Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ днем, 31 мая, повторил классические заявления Москвы. Часть из них напрямую связана с войной, которую страна-агрессор цинично развязала против нашего государства.

Все попытки нанести России стратегическое поражение – бесперспективны. Все цели спецоперации будут непременно достигнуты,

– заявил глава российского оборонного ведомства.

В то же время по мнению верного приспешника Путина, в значительной степени вина в этом почему-то лежит на Соединенных Штатах. По его словам, Вашингтон и его партнеры "последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности".

"Диверсии и применение западного вооружения по гражданской инфраструктуре и мирным жителям России готовятся с участием "натовских" советников", – цинично утверждает министр обороны страны-агрессора.

Что известно о новом главе вражеского минобороны