Так, пропагандисты быстро отказались от украинских территорий, которые считают якобы "своими" и дописали в российскую конституцию. Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что это хороший знак.

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Испуганные пропагандисты отказались от оккупированных территорий

Речь идет об оккупированном полуострове Крым, части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. То есть удары по этим территориям для пропагандистов ничего не значат, как для территории России.

Мало кто обратил на это внимание, а поднимают градус. Какие-то моменты, связаны с ударами по российской территории – так мы бьем сейчас по украинской оккупированной территории, но это все забито в конституцию России. Они сразу же от этого всего отказались. Это хороший знак, если уж пропагандисты отказываются от этих территорий, то это означает, вероятно, от них готовы отказаться и руководители,

– сказал Свитан.

Он заметил, что иначе пропагандисты за это должны были бы уже сидеть где-то в подвалах и отвечать, что имели в виду. Мол, как это так по Белгороду нельзя бить, а по Севастополю можно.

Как Украина может использовать F-16

По мнению Свитана, если Украина получит две бригады самолетов, то одна могла бы выполнять функции противовоздушной защиты, а другая – выполнять наступательные действия на одном из направлений. Оптимальный вариант – это Крымское направление, то есть работа по наземным целям на левом берегу Днепра.

Две бригады это от 60 до 80 самолетов, в зависимости от количества резервных самолетов, которые будут добавляться к каждой эскадрильи. Это может быть 1 – 2 истребителя.

Они дали бы нам возможность выполнять боевые задачи в полном объеме. Более того, после того, как мы уже понимаем, что шведские радары появятся в нашем небе. То есть это система АВАКС, дальностью где-то 300 – 400 километров. Это полная триада, которая нужна для наступательных действий: F-16, радар – шведские самолеты, ЗРК и радиотехническая поддержка, то есть наземные локаторы и ЗРК,

– пояснил полковник запаса.

Что изменит разрешение бить по России

Однако важно, какое вооружение поступит с истребителями и разрешение бить этим оружием по территории России. Например, хорошим вариантом является ракета JASSM. Их произведено много и последняя модификация имеет дальность 950 километров, а это глубоко за авиабазу россиян в Энгельсе. Есть ракеты меньшей дальности: Storm Shadow/SCALP-EG, TAURUS или те же JASSM, но меньшей дальности.

"Если 300 километров будем доставать, то несколько десятков российских аэродромов попадут под удар ракет. А значит отгоним российские самолеты, у них будет большее подлетное время и мы сможем раньше их увидеть и уничтожить. Кроме того, тогда российские установки С-300 и С-400 будут попадать под этот радиус", – отметил военный эксперт.

В то же время, чтобы бороться с российскими "Искандерами" надо ракеты 500 километров и разрешение бить по территории страны-агрессора. Тогда их можно будет уничтожать на пусковых установках.

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