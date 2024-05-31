Нагадаємо, що нещодавно російський диктатор Владімір Путін звільнив голову міноборони Сєргєя Шойгу. На цій посаді він перебував 12 років. Новим очільником відомства став економіст Андрєй Бєлоусов.
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Бєлоусов звинуватив НАТО та США
Андрєй Бєлоусов на засіданні ради міністрів оборони ОДКБ вдень, 31 травня, повторив класичні заяви Москви. Частина з них напряму пов'язана з війною, яку країна-агресорка цинічно розв'язала проти нашої держави.
Усі спроби завдати Росії стратегічної поразки – безперспективні. Всі цілі спецоперації будуть неодмінно досягнуті,
– заявив очільник російського оборонного відомства.
Водночас на думку вірного поплічника Путіна, значною мірою провина у цьому чомусь лежить на Сполучених Штатах. За його словами, Вашингтон та його партнери "послідовно руйнують світову архітектуру безпеки".
"Диверсії та застосування західного озброєння по цивільній інфраструктурі та мирних жителях Росії готуються за участю "натовських" радників", – цинічно стверджує міністр оборони країни-агресорки.
Що відомо про нового очільника ворожого міноборони
- Бєлоусов не має військового досвіду. Він економіст за фахом, як і його батько, і працював у різноманітних інститутах при Російській академії наук. Чиновник є доктором економічних наук і президентом ради директорів Російської залізниці. Кілька років входив у раду директорів "Роснафти".
- Цікаво, що торік він говорив, що Росія може стати хранителем традиційних цінностей Заходу. У 2014 році Бєлоусов єдиний із "економічного" оточення Путіна підтримав анексію Криму. Співрозмовники видання The Bell говорять: Бєлоусов щиро вважає, що Росія оточена ворогами. І Путін до нього дослухається.
- Телеграм-канал "Кримський вітер" звернув увагу на цікаві факти про Бєлоусова. Він потрапив під санкції одним із перших після початку повномасштабного вторгнення. У Євросоюзі пояснили, що Бєлоусов багато років входить до найближчого оточення Путіна. Непрямим доказом цього можна розглядати його публічні виступи. Він дозволяв собі коментувати питання, які зазвичай коментує президент.