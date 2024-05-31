Нагадаємо, що нещодавно російський диктатор Владімір Путін звільнив голову міноборони Сєргєя Шойгу. На цій посаді він перебував 12 років. Новим очільником відомства став економіст Андрєй Бєлоусов.

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Бєлоусов звинуватив НАТО та США

Андрєй Бєлоусов на засіданні ради міністрів оборони ОДКБ вдень, 31 травня, повторив класичні заяви Москви. Частина з них напряму пов'язана з війною, яку країна-агресорка цинічно розв'язала проти нашої держави.

Усі спроби завдати Росії стратегічної поразки – безперспективні. Всі цілі спецоперації будуть неодмінно досягнуті,

– заявив очільник російського оборонного відомства.

Водночас на думку вірного поплічника Путіна, значною мірою провина у цьому чомусь лежить на Сполучених Штатах. За його словами, Вашингтон та його партнери "послідовно руйнують світову архітектуру безпеки".

"Диверсії та застосування західного озброєння по цивільній інфраструктурі та мирних жителях Росії готуються за участю "натовських" радників", – цинічно стверджує міністр оборони країни-агресорки.

Що відомо про нового очільника ворожого міноборони