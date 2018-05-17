У США на посаді голови ЦРУ офіційно затверджено Джину Гаспел

У четвер, 17 травня, Сенат США затвердив призначення Джини Гаспел на посаду директорки Центрального розвідувального управління.

Про це повідомляє Reuters.

За рішення про призначення Гаспел на посаду проголосував 51 сенатор. Водночас проти такого рішення проголосували 43 сенатори.

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Зазначимо, що Джина Гаспел, яка до цього виконувала обов'язки директорки ЦРУ, стане першої жінкою, що очолить головну спецслужбу США.

Додамо, що Гаспел маж 33-річний досвід роботи у відомстві. Вона працювала агентом під прикриттям у Росії та країнах Центральної Азії в 1990-тих роках, а на початку 2000-них очолювала секретну в'язницю у Таїланді, де утримували підозрюваних у тероризмі.

Нагадаємо, після того, як колишнього керівника ЦРУ США Майка Помпео затвердили на посаду держсекретаря, виконувачем обов'язків директора відомства стала його колишня заступниця Джина Гаспел.