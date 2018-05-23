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В американском суде запретили Трампу блокировать "хейтеров" в Twitter

23 Читати новину українською
Трамп сомневается относительно встречи с Ким Чен Ыном и советуется с помощниками, – NYT
Трамп сомневается относительно встречи с Ким Чен Ыном и советуется с помощниками, – NYT / ria.ru

Президент США Дональд Трамп не может блокировать в Twitter пользователей, которые его критикуют, решил суд в Нью-Йорке.

Об этом сообщает "Радио свобода".

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Практика президента блокировать критиков в Twitter является губительной и неконституционной, и мы надеемся, что решение суда приведет к прикращению этого,
– сказал Джамил Джаффер, представитель организации Knight Institute, которая подала соответствующий иск в суд.

Отмечается, что судья Наоми Рейс Бучвалд постановила, что twitter-аккаунт президента Трампа является публичным форумом и блокировки людей, которые отвечают на его твиты, высказывая разные взгляды, являются дискриминацией по убеждению.

Именно это нарушает первую поправку к Конституции США, которая защищает свободу слова.

Напомним, 23 мая в СМИ появилась информация о том, что у Трампа есть отдельный телефон для ввода страницы в Twitter.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США
Источник: 24 Канал
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