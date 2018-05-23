В американському суді заборонили Трампу блокувати "хейтерів" у Twitter

Президент США Дональд Трамп не може блокувати в Twitter користувачів, які його критикують, вирішив суд в Нью-Йорку.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

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Практика президента блокувати критиків у Twitter є згубною і неконституційною, і ми сподіваємось, що рішення суду призведе до припиненя цього,

– сказав Джаміл Джаффер, представник організації Knight Institute, яка подала відповідний позов до суду.

Зазначається, що суддя Наомі Рейс Бучвалд постановила, що twitter-аккаунт президента Трампа є публічним форумом і блокування людей, які відповідають на його твіти, висловлюючи різні погляди, є дискримінацією через переконання.

Саме це порушує першу поправку до Конституції США, яка захищає свободу слова.

Нагадаємо, 23 травня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що у Трампа є окремий телефон для введення сторінки у Twitter.