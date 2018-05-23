Помпео заявил о приверженности США в предоставлении оружия Украине

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил поддержку предоставлению оборонительного оружия Украина, однако, отметил, что не уверен в конкретных видах оружия.

Об этом пишет "Голос Америки".

В частности, выступая на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса по иностранным делам, Помпео заявил, что США привержены оказанию оборонительного оружия Украина.

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Во время слушаний конгрессмен Скотт Перри спросил, нет ли в планах США предоставить Украине противовоздушную артиллерию. По его словам, если бы удалось сбить российский самолет, то Кремлю было бы труднее заявлять о своем отсутствии на Донбассе.

В ответ конгрессмену Помпео сказал, что не может называть нарезы конкретных видов оружия, которые, вероятно, будут оказывать Украине.

Напомним, Украина провела первые испытания "Джавелин", поступивших из США.