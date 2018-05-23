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Помпео заявив про відданість США у наданні зброї Україні

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Майк Помпео
Майк Помпео / Фото з відкритих джерел

Державний секретар США Майк Помпео висловив підтримку наданню оборонної зброї Україні, однак, зауважив, що не впевнений щодо конкретних видів зброї.

Про це пише "Голос Америки".

Зокрема, виступаючи на слуханнях комітету Палати представників Конгресу з закордонних справ, Помпео заявив, що США віддані наданню оборонної зброї Україні.

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Під час слухань конгресмен Скотт Перрі запитав, чи не має в планах США надати Україні протиповітряну артилерію. За його словами, якби вдалося збити російський літак, то Кремлю було б важче заявляти про свою відсутність на Донбасі.

У відповідь конгресмену Помпео сказав, що не може називати наріз конкретних видів зброї, які, ймовірно, надаватимуть Україні.

Нагадаємо, Україна провела перші випробування "Джавелінів", що надійшли зі США.

Теги: Новини України Майк Помпео Дональд Трамп Зброя
Джерело: 24 Канал
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