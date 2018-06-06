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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Експерти назвали суму, яка потрібна для денуклеаризації КНДР

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Ліквідація ядерної програми триватиме протягом 10 років і коштуватиме 20 мільярдів доларів
Ліквідація ядерної програми триватиме протягом 10 років і коштуватиме 20 мільярдів доларів / theimgpic

Ліквідація ядерної програми триватиме протягом 10 років і коштуватиме 20 мільярдів доларів. Такі підрахунки озвучили експерти з контролю озброєнь.

Але про такі умови можна буде говорити лише якщо на саміті в Сінгапурі 12 червня буде досягнуто згоди з цього питання, пише Голос Америки.

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"Важке завдання ще не почалося, і воно потребує постійної уваги з боку Сполучених Штатів, Південної Кореї, Японії, Китаю і Північної Кореї. Це буде багаторічний процес", – сказав виконавчий директор Асоціації з контролю озброєнь Деріл Кімболл.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн.

Згодом, держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Сполучені Штати та Північна Корея не змогли координувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку Пхеньяна.

Вже 25 травня у Пентагоні заявили, що відновили діалог із Північною Кореєю, та висловили переконання, що зустріч між Трампом і Кім Чен Ином все ж відбудеться 12 червня. 


 

Теги: КНДР Ядерна енергетика Ядерна безпека Гроші
Джерело: 24 Канал
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