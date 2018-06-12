Кім Чен Ин: Світ побачить великі зміни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час церемонії підписання угоди зі США про денуклеаризацію КНДР заявив, що "минуле залишиться позаду" і на світ чекають великі зміни.

Про це повідомляє Bloomberg. Зазначимо, у Сінгапурі проходить історичний саміт КНДР. 12 червня Кім Чен Ин та Дональд Трамп провели першу зустріч віч-на-віч (були присутні лише перекладачі). Основною темою розмови північнокорейського та американського лідерів було ядерне роззброєння Корейського півострова.

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На цій історичній зустрічі сьогодні ми вирішили залишити минуле позаду і підписати цей історичний документ. Світ побачить великі зміни,

– заявив Кім Чен Ин.

Північнокрейський лідер також подякував президенту США Дональду Трампу за те, що зустріч таки відбулася.

U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un sign a "very important" and "comprehensive" document that will reshape ties https://bloom.bg/2yczpKH Опубліковано Bloomberg 11 червня 2018 р.

Як повідомляє газета Straits Times, під час зустрічі з Трампом Кім Чен Ин заявив, що готовий тісно співпрацювати зі США, хоча це буде нелегко.

"Нам було нелегко приїхати сюди. Було минуле, яке тримало нас за щиколотки, і помилкові упередження і підходи, що закривали часом наші очі і вуха. Ми подолали все це, і ми перебуваємо зараз тут", – заявив Кім Чен Ин.