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Кім Чен Ин: Світ побачить великі зміни

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Кім Чен Ин
Кім Чен Ин / bloomberg.com/

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час церемонії підписання угоди зі США про денуклеаризацію КНДР заявив, що "минуле залишиться позаду" і на світ чекають великі зміни.

Про це повідомляє Bloomberg. Зазначимо, у Сінгапурі проходить історичний саміт КНДР. 12 червня Кім Чен Ин та Дональд Трамп провели першу зустріч віч-на-віч (були присутні лише перекладачі). Основною темою розмови північнокорейського та американського лідерів було ядерне роззброєння Корейського півострова.

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На цій історичній зустрічі сьогодні ми вирішили залишити минуле позаду і підписати цей історичний документ. Світ побачить великі зміни,
– заявив Кім Чен Ин.

Північнокрейський лідер також подякував президенту США Дональду Трампу за те, що зустріч таки відбулася.

U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un sign a "very important" and "comprehensive" document that will reshape ties https://bloom.bg/2yczpKH

Опубліковано Bloomberg 11 червня 2018 р.

 

Як повідомляє газета Straits Times, під час зустрічі з Трампом Кім Чен Ин заявив, що готовий тісно співпрацювати зі США, хоча це буде нелегко.

"Нам було нелегко приїхати сюди. Було минуле, яке тримало нас за щиколотки, і помилкові упередження і підходи, що закривали часом наші очі і вуха. Ми подолали все це, і ми перебуваємо зараз тут", – заявив Кім Чен Ин.

Що таке денуклеаризація? Це усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складати атомну зброю.

Теги: Новини політики КНДР Дональд Трамп Сінгапур Новини США Кім Чен Ин Ядерна безпека
Джерело: 24 канал
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