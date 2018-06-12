З'явилася інформація про заходи у Сінгапурі, на яких разом побували Трамп і Кім Чен Ин

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин завершили зустріч у форматі віч-на-віч, тобто на заході були присутніми лише перекладачі. Опісля відбулися зустріч у розширеному складі та робочий ланч за участю двох очільників держав.

Як повідомляє «Коммерсантъ», зустріч тет-а-тет пройшла в сінгапурському готелі Capella, що на острові Сентоса, та тривала близько 48 хвилин.

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Після цього лідери США та КНДР вирушили на 1,5-годинну широку зустріч з державним секретарем Майком Помпео, радником з питань національної безпеки Джоном Болтоном та провідними представникам Північної Кореї, пише Reuters.

Trump and Kim at expanded bilat pic.twitter.com/gihiLtmKW7 — Steve Holland (@steveholland1) June 12, 2018

До слова, під час заходу Трамп закликав до спільної роботи, на що у відповідь Кім Чен Ин зауважив, що це буде виклик, але він готовий співпрацювати із американським президентом.

Опісля відбувся робочий ланч. Тако президент США заявив, що сторони мають підписати певні документи, однак, які саме, не вказав.



Трамп і Кім Чен Ин вийшли після робочого ланчу

Нагадаємо, 12 червня відбулася історична зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина, оскільки США та КНДР не мають дипломатичних взаємин і досі фактично перебувають стані війни.