Кім Чен Ин зібрався на екскурсію нічним Сінгапуром: відомий маршрут

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вирішив у ніч перед історичною зустріччю з президентом США Дональдом Трампом вирушити на нічну екскурсію Сінгапуром.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин вирішив взяти тайм-аут у плануванні історичного саміту з президентом США Дональдом Трампом, щоб відвідати декілька знакових місць Сінгапуру, пише The Straits Times.

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Як пишуть у виданні, Кім Чен Ин проведе другу ніч в Сінгапурі в екскурсійній поїздці містом, яка включає в себе відвідання тропічного парку Сади біля затоки, оглядового майданчика Sky Park в готелі Marina Bay Sands або прилеглого парку Мерліон, а також району Еспланада.

Зазначається, що близько 9 вечора його кортеж вирушив із готелю, де розміщена його делегація, у напрямку Marina Bay.

За годину до цього оглядовий майданчик 57-поверхового хмарочоса Marina Bay Sands закрили для публіки.

Додамо, що за час свого правління (від 2011 року) Кім Чен Ин лишень вчетверте вибрався за межі власної країни. До цього він двічі бував у Китаї та раз у Південній Кореї.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Кім Чен мають зустрітися у Сінгапурі 12 червня. Захід пройде в готелі "Капела», що на острові Сентоса. До слова, як лідер КНДР, так і президент США уже прибули до місце проведення американо-північнокорейського саміту.