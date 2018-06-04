У Сінгапурі визначили "спеціальну зону" для історичного саміту між США і КНДР

На 10-14 червня у Сінгапурі визначили "спеціальну зону" для проведення історичного саміту. Проте досі ще не було підтверджено точне місце проведення саміту.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на сінгапурський уряд.

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"Обрана "зона" включає Танглін, Ньютон та Орчард, де розташовані міністерство закордонних справ, посольство США та кілька великих готелів, зокрема й "Шангрі-Ла", який називали як найімовірніше місце проведення саміту", – йдеться у повідомленні.

У цьому районі поліція встановить жорсткіший контроль за людьми та приватною власністю, а безпілотники та гучномовці тут будуть заборонені.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн.



Згодом, держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Сполучені Штати та Північна Корея не змогли координувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку Пхеньяна.



30 травня у Білому домі заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.