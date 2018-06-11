Ким Чен Ын собрался на экскурсию по ночному Сингапуру: известный маршрут

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил в ночь перед исторической встречей с президентом США Дональдом Трампом отправиться на ночную экскурсию по Сингапуру.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын решил взять тайм-аут в планировании исторического саммита с президентом США Дональдом Трампом, чтобы посетить несколько знаковых мест Сингапура, пишет The Straits Times.

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Как пишут в издании, Ким Чен Ын проведет вторую ночь в Сингапуре в экскурсионной поездке по городу, которая включает в себя посещение тропического парка " Сады у залива, смотровой площадки Sky Park в отеле Marina Bay Sands или прилегающего парка Мерлион, а также района Эспланада.

Отмечается, что около 9 вечера его кортеж отправился из отеля, где размещена его делегация, в направлении Marina Bay.

За час до этого смотровую площадку 57-этажного небоскреба Marina Bay Sands закрыли для публики.

Добавим, что за время своего правления (от 2011 года) Ким Чен Ын только в четвертый раз выбрался за пределы собственной страны. До этого он дважды бывал в Китае и раз в Южной Корее.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен должны встретиться в Сингапуре 12 июня. Мероприятие пройдет в отеле "Капелла», что на острове Сентоса. К слову, как лидер КНДР и президент США уже прибыли в место проведения американо-северокорейского саммита.