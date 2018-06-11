В Белом доме рассказали, как продвигаются переговоры с КНДР

Переговоры между представителями США и КНДР в Сингапуре продвигаются быстрее, чем ожидалось, поэтому американский президент Дональд Трамп покинет страну во вторник, 14 июня вечером.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Белого дома.

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"Переговоры по Северной Корее продвигаются быстрее, чем ожидалось. Трамп покинет Сингапур во вторник вечером", – говорится в заявлении Белого дома.

BREAKING: White House: North Korea talks moving "more quickly than expected," Trump to depart Singapore Tuesday evening. — The Associated Press (@AP) 11 червня 2018 р.

Президент США Дональд Трамп встретится лидером КНДР Ким Чен Ыном во вторник, в 9:00. После протокольных приветствий лидеры начнут закрытую встречу, на которой будут присутствовать только переводчики. Затем запланирована расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед.

Брифинг Трампа запланирован сразу после встречи с Ким Чен Ыном. Предполагается, что лидер США покинет Сингапур около 20:00 по местному времени. Ранее его вылет был запланирован на утро среды.

Отметим, СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын хочет с президентом США Дональдом Трампом провести еще одну встречу, а состоится она, вероятно, в следующем месяце в северокорейской столице Пхеньяне.