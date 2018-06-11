У Білому домі розповіли, як просуваються перемовини з КНДР

Перемовини між представниками США та КНДР у Сінгапурі просуваються швидше, ніж очікувалося, тому американський президент Дональд Трамп залишить країну у вівторок, 14 червня ввечері.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву Білого дому.

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"Переговори щодо Північної Кореї просуваються швидше, ніж очікувалося. Трамп залишить Сінгапур у вівторок ввечері", – йдеться у заяві Білого дому.

BREAKING: White House: North Korea talks moving "more quickly than expected," Trump to depart Singapore Tuesday evening. — The Associated Press (@AP) 11 червня 2018 р.

Президент США Дональд Трамп зустрінеться лідером КНДР Кім Чен Ином у вівторок, о 9 годині ранку. Після протокольних вітань лідери почнуть закриту зустріч, на якій будуть присутні тільки перекладачі. Потім запланована розширена двостороння зустріч і робочий обід.

Брифінг Трампа заплановано відразу після зустрічі з Кім Чен Ином. Передбачається, що лідер США залишить Сінгапур близько 20:00 за місцевим часом. Раніше його виліт був запланований на ранок середи.

Зазаначимо, ЗМІ повідомили, що лідер КНДР Кім Чен Ин хоче з президентом США Дональдом Трампом провести ще одну зустріч, а відбудеться вона, ймовірно, наступного місяця у північнокорейській столиці Пхеньяні.