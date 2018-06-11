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ЗМІ дізналися про ще одну імовірну зустріч Кім Чен Ина з Трампом: деталі

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Після саміту у Сінгапурі Кім Чен Ин хоче ще раз зустрітися з Трампом
Після саміту у Сінгапурі Кім Чен Ин хоче ще раз зустрітися з Трампом / Соцмережі

Лідер КНДР Кім Чен Ин хоче з президентом США Дональдом Трампом провести ще одну зустріч, а відбудеться вона, ймовірно, наступного місяця у північнокорейській столиці Пхеньяні.

Зокрема, таку пропозицію зробив Кім Чен Ин своєму американському колезі, повідомляє інформаційна агенція РБК з посиланням на корейське видання "Чунан ільбо".

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Зазначається, що відповідне запрошення, за даними ЗМІ, є у листі, який нещодавно заступник голови ЦК Трудової партії КНДР Кім Ен Чхоль передав Трампу.

Водночас співрозмовник видання, який є знайомим з процесом організації зустрічі лідерів США та Північної Кореї, підкреслив що представники країн, окрім саміту 12 червня, "проводитимуть різні зустрічі в Нью-Йорку, Пханмунджомі (селі на лінії розмежування в демілітаризованій зоні між двома Кореями – 24 канал) і в Сінгапурі" .

"Ми знаємо, що Північна Корея та США вже погодилися з проведенням таких самітів", – зауважив він, щоправда решту деталей цих перемовин не оприлюднив.

До слова, інформацію про запрошення Кім Чен Ином Трампа на другий раунд саміту в липні до Пхеньяну підтверджує також японська інформаційна агенція Kyodo з посиланням на інформовані джерела у Сінгапурі.

Однак, як підкреслює видання третій раунд перемовин між очільниками держав, має відбутися у Вашингтоні у вересні, "коли консультації будуть проходити гладко та з'явиться велика можливість створення сторонами дорожньої карти для повної денуклеаризації Північної Кореї".

Нагадаємо, Дональд Трамп і Кім Чен мають зустрітися у Сінгапурі 12 червня. Захід пройде в готелі "Капела», що на острові Сентоса. До слова, як лідер КНДР, так і президент США уже прибули до місце проведення американо-північнокорейського саміту.

Теги: Новини політики КНДР Дональд Трамп Кім Чен Ин Новини США
Джерело: 24 Канал
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