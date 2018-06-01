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Саміт між США та КНДР у Сінгапурі відбудеться, – Трамп

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Трамп повідомив, що саміт США і КНДР таки відбудеться
Трамп повідомив, що саміт США і КНДР таки відбудеться / ria.ru

Саміт за участі Дональда Трампа та Кім Чен Ина, запланований на 12 червня у Сінгапурі, таки відбудеться. Про це повідомив очільник Білого дому.

Цю інформацію підтвердив президент США Дональд Трамп після переговорів із головним північнокорейським посланцем у Білому домі Кім Ен Чолем, передає ВВС.

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Він також зауважив, що Північна Корея "хотіла здійснити денуклеаризацію", хоча і не підтверджувала цього.

Посол КНДР генерал Кім Ен Чоль вручив лідеру США лист від Кім Чен Ина.

Трамп заявив, що це "дуже цікавий лист і в якийсь момент буде доречно" ним поділитися. Пізніше він додав, що ще не читав його.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн.

Згодом, держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Сполучені Штати та Північна Корея не змогли координувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку Пхеньяна.

30 травня у Білому домі заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.

 

 

Теги: Новини політики Новини США Кім Чен Ин Дональд Трамп КНДР
Джерело: 24 Канал
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