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Заступник Кім Чен Ина прибув до Білого дому

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Кім Ен Чоль прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом
Кім Ен Чоль прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом / news.rthk.hk

Заступник лідера КНДР генерал Кім Ен Чоль прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Очікується, що генерал Кім Ен Чоль передасть лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина Дональду Трампу, передає BBC.

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Зазначається, що 31 травня Кім Ен Чоль мав зустріч із державним секретарем США в Нью-Йорку. На ній північнокорейська та американська сторони обговорювали історичний саміт між лідерами двох народів.

До слова, Майк Помпео визнав, що у переговорах між країнами все ще існують перешкоди та додав, що для налагодження відносин потрібно провести велику роботу.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн.

Згодом, держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Сполучені Штати та Північна Корея не змогли координувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку Пхеньяна.

30 травня у Білому домі заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.

Теги: Кім Чен Ин КНДР Дональд Трамп Новини США Новини політики Майк Помпео
Джерело: 24 Канал
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